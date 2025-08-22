Адвокати Порошенка вказують на паралелі фабули експертизи ДБР щодо їх підзахисного з російською пропагандою

Фото: https://eurosolidarity.org/

Експертиза Державного бюро розслідувань (ДБР) щодо діяльності народного депутата України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка повторює тезу російської пропаганди, що провина у початку російсько-української війни лежить на українській стороні через внесення змін до Конституції України і взятті курсу на членство в ЄС та НАТО у 2019, зазначається на сайті політсили у п'ятницю.

"Вони в цьому експертному дослідженні зробили висновок, що зміни до Конституції України, якими було затверджено стратегічний курс України на членство в НАТО, на зміну позаблокового статусу, який був до того, на європейську інтеграцію, на членство в ЄС – виявляються протиправними і шкодять Україні", – розповів адвокат політика Ігор Головань.

В політсилі зазначають, що це повторює тези російської пропаганди про причини війни проти України, а очолює цю справу слідчий ДБР Артем Яблонський, який у роки президентства Віктора Януковича переслідував учасників Революції Гідності.

"ДБР вже не вперше намагається інтегрувати проросійські позиції про те, що курс до НАТО був шкідливий, Конституція наша незаконна", – зазначив захисник Порошенка.