Удар по американському заводу в Україні свідчить, що Путін не хоче припинення війни - Порошенко

Фото: https://eurosolidarity.org/2025/08/11

Масований ракетно-дроновий обстріл України, здійснений Росією у четвер, свідчить про небажання російського президента Володимира Путіна припинити війну, заявив народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в ефірі телеканалу Sky News, повідомляється на сайті політсили.

"Сьогодні ми зазнали атаки шести сотень російських ударних дронів і ракет, крилатих та балістичних. Ось так Росія хоче миру. Тільки сьогодні в найзахіднішому регіоні України, прямо на кордоні з НАТО, російські ракети знищили американський завод, який виробляв побутову техніку, кухонне обладнання", - сказав Порошенко.

Він наголосив, що удар по підприємству з американськими інвестиціями є "найкращим доказом" того, що Кремль не має наміру завершувати бойові дії. За його словами, внаслідок атаки понад 30 цивільних осіб отримали поранення.

Політик закликав міжнародну спільноту, зокрема країни "коаліції охочих", визначити конкретний термін, до якого Росія має погодитися на безумовне, всеосяжне припинення вогню. У разі відмови, на його думку, слід реалізувати альтернативний сценарій, який передбачає постачання Україні наступального озброєння, запровадження "пекельних" санкцій, розмороження російських фінансових активів та відкриття перспектив членства України в НАТО і ЄС.

"Ми не повинні давати Путіну право шантажувати або використовувати право вето проти України, проти Європи, проти США. Якщо не буде абсолютно чіткого меседжу з "Планом Б", це буде нескінченна історія", - зазначив лідер "Європейської солідарності".

Він також наголосив, що Україна не розглядає жодних варіантів обміну територіями, готова до негайного припинення вогню та розраховує на підтримку західних лідерів, зокрема президента США, прем’єр-міністра Великої Британії та керівників європейських держав.

"Ми повинні зупинити війну. Ми повинні перемогти в битві. Ми повинні захистити демократію і свободу", - підсумував Порошенко.