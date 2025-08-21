Інтерфакс-Україна
16:38 21.08.2025

Кличко закликав Бундестаг посилити допомогу Україні

Фото: https://kyivcity.gov.ua/

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся у столичній мерії з головою Комітету з питань оборони Бундестагу Німеччини Томасом Рьовекампом. Обговорювали гарантії безпеки, військову підтримку України та важливість посилення місцевого самоврядування. Про це повідомляє сайт КМДА.

"Обговорили ситуацію в Україні та Києві. Йшлося й про те, якими мають бути гарантії безпеки для нашої держави за результатами недавніх переговорів у Вашингтоні. Я наголосив на критичній важливості посилення військової підтримки з боку Німеччини та міжнародних партнерів. Бо від цього залежить і безпека Європи. Тому партнери повинні діяти більш рішуче, оперативніше та ефективніше", - заявив Віталій Кличко.

Він подякував Німеччині за постійну підтримку та допомогу в боротьбі проти російської агресії. Своєю чергою, пан Рьовекамп зазначив, що Німеччина готова й надалі допомагати Україні та брати участь у її відбудові, зазначив Кличко.

Також, за словами мера української столиці, під час зустрічі йшлося про необхідність продовжувати демократичні реформи та посилювати місцеве самоврядування.

"Пан Рьовекамп наголосив, що наша держава має продовжувати реформи, які розпочала, дотримуватися принципів демократії й законності на шляху до ЄС та посилювати місцеве самоврядування", - повідомив Віталій Кличко.

Раніше Віталій Кличко зустрічався з Тимчасовою Повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс. Під час зустрічі також йшлося про важливість продовження демократичних перетворень в Україні та захист прав місцевого самоврядування.

