Зеленський: Я був би задоволений, якби вибори вже були

Президент України Володимир Зеленський заявив, що був би задоволений проведенням виборів в Україні найближчим часом.

"Я був би задоволений, якби вибори вже були. Щоб вже закінчити з цією темою, тому що ця тема нічого не дає, окрім колотнечі й політичних закликів, плакатів тощо", - сказав він під час зустрічі з журналістами у середу.

"Головне, щоб вони дали мені можливість закінчити війну, а не розкололи державу до цього. Це єдине прохання до всіх охочих", - додав президент.