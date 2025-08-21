Інтерфакс-Україна
Політика
10:58 21.08.2025

Зеленський: Я був би задоволений, якби вибори вже були

1 хв читати
Президент України Володимир Зеленський заявив, що був би задоволений проведенням виборів в Україні найближчим часом.

"Я був би задоволений, якби вибори вже були. Щоб вже закінчити з цією темою, тому що ця тема нічого не дає, окрім колотнечі й політичних закликів, плакатів тощо", - сказав він під час зустрічі з журналістами у середу.

"Головне, щоб вони дали мені можливість закінчити війну, а не розкололи державу до цього. Це єдине прохання до всіх охочих", - додав президент.

