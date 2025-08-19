УЗАГАЛЬНЕННЯ: Зеленський, Трамп та європейські лідери обговорили у Білому дому гарантії безпеки та домовились про зустріч з Путіним

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Головним результатом зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа за участі європейських лідерів став початок напрацювання системи гарантій безпеки для України, який має вступити в силу після завершення війни. Також сторони домовились про проведення тристоронньої зустрічі з Володимиром Путіним, перед якою Зеленський дав згоду зустрітися з Путіним сам-на-сам.

Крім того, сторони обмінялися пропозиціями та достягли певних домовленостей щодо купівлі американської зброї, обміну полоненими, повернення українських дітей та низки інших питань.

ДВОСТОРОННЯ ЗУСТРІЧ ТРАМПА З ЗЕЛЕНСЬКИМ

Зеленський у понеділок прибув до Вашингтона, щоб обговорити з Трампом усі деталі щодо завершення війни. До нього приєдналися генеральний секретар НАТО Марк Рютте, прем'єр-міністри Італії та Великої Британії Джорджія Мелоні та Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, а також президенти Фінляндії та Франції Александер Стубб та Емманюель Макрон, але спочатку відбулася двостороння зустріч Зеленського з Трампом, яка тривала більше години.

Європейські лідери й українська делегація прибули до адміністрації президента США першими, а близько 13:10 за Вашингтоном (20:10 за Києвом) до Білого дому прибув Зеленський, де на ґанку його зустрів Трамп.

На зустрічі лідерів від сторони США були присутні віце-президент США Джеймс Девід Венс, державний секретар США Марко Рубіо, спецпосланець президента США з питань Близького Сходу Стівен Віткофф, спецпредставник президента США з питань України та РФ Кіт Келлог, глава апарату Білого дому Сьюзан Вайлс. До складу української делегації увійшли керівник Офісу президента Андрій Єрмак, перший заступник міністра іноземних справ Сергій Кислиця, секретар РНБО Рустем Умєров, заступник керівника ОП Павло Паліса, посол України в США Оксана Маркарова.

Українська делегація прибула на зустріч Трампа та Зеленського з великою картою, скрученою у рулон. Американська сторона також виставила в Овальному офісі, де відбувалася зустріч президентів, велику карту з територією України, на якій східна частина зафарбована рожевим кольором та ілюструє територію, яку наразі контролюють російські військові сили. Пізніше Білий дім опублікував фотографію президента Трампа, який щось пояснює Зеленському на її фоні.

Згідно цієї мапи, фотографія якої не є занадто чіткою, стверджується, що російські окупаційні війська на 17 серпня контролювали у Дніпропетровській області менше 1% (українська сторона заперечує втрату контролю якоїсь території в цій області), у Миколаївській та Сумській – по 1%, Харківській – 4%, Запорізькій – 72%, Херсонській – 73%, Донецькій – 76%, Луганській – 99%.

Раніше президент Трамп та інші представники американської сторони заявляли про можливість обміну територій, як частини мирної угоди. В той же час українська сторона, яку підтримують європейські партнери, наполягає на тому, що поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів, і категорична заперечую можливість визнання якоїсь окупованої української території російською де-юре.

Одразу перед зустріччю Трамп заявив, що якщо його зустріч з Зеленським "спрацює", то їх наслідком будуть тристоронні переговори за участі Володимира Путіна. Зеленський в свою чергу також підтвердив готовність до такої зустрічі.

Трамп також заявив, що Україні буде забезпечений захист, який буде подібний до захисту країн НАТО, і відзначив, що є члени Альянсу, які хочуть надати такий захист.

За результатами своєї двосторонньої зустрічі Зеленський і Трамп поспілкувалися з представниками медіа та повідомили, що обговорили насамперед гарантії безпеки для України і планують обговорювати їх під час спільної зустрічі з європейськими лідерами. "Ми обговорили дуже делікатні питання. Перший з них – це гарантії безпеки, і ми дуже раді… що всі лідери тут, і безпека в Україні залежить від Сполучених Штатів і від вас, і від тих лідерів, які з нами, в наших серцях, вони були онлайн до вчорашнього дня, і так далі. Тож багато країн на боці України, наш народ і всі ми хочемо закінчити цю війну, зупинити Росію і зупинити цю війну. Ми говорили про це, і ми будемо говорити більше про гарантії безпеки", - сказав Зеленський перед початком зустрічі з європейськими лідерами.

Трамп після зустрічі з Зеленським заявив, що сьогодні "дуже успішний день" у досягненні припинення війни та повідомив, що вже поспілкувався з Володимиром Путіним.

Президент США висловив сподівання, що РФ "можливо, дуже скоро, навіть негайно" звільнить понад 1000 полонених, а через тиждень або два буде відомо, чи війна закінчиться або бої триватимуть далі. Він зауважив, що є дві сторони, "які хочуть укласти угоду", і "можливо, що це не вдасться, з іншого боку, можливо, що це вдасться… Принаймні ми маємо докласти всіх зусиль".

Зеленський в свою чергу зауважив, що Україна відкрита до виборів, однак їх необхідно проводити у безпечних обставинах і неможливо під час війни.

ЗУСТРІЧ ТРАМПА ТА ЗЕЛЕНСЬКОГО З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ЛІДЕРАМИ

Зустріч президента Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів розпочалася близько 14:50 за Вашингтоном або 21:50 за Києвом. У ній взяли участь Рютте, Мелоні, Стармер, Мерц, фон дер Ляєн, Стубб та Макрон.

Канцлер Німеччини зазначив необхідність забезпечення перемир'я для проведення наступної зустрічі, яка має бути тристоронньою, і пропонує посилити для цього тиск на РФ. "Це дуже сприяє просуванню – те, що ми зустрілися сьогодні всі разом. Наступні кроки будуть складнішими. Ви відкрили шлях минулого тижня, у п'ятницю, однак зараз почнуться складніші переговори. І, якщо чесно, ми всі хотіли б бачити перемир'я, починаючи з наступної зустрічі. Я не можу уявити, щоб наступна зустріч відбулася без перемир'я", - сказав Мерц.

"То ж давайте попрацюємо над цим, давайте тиснути на Росію, тому що те, наскільки довірятимуть нашим зусиллям, буде залежати щонайменше від перемир'я, починаючи з наступних кроків серйозних переговорів. Я хотів би підкреслити цей аспект – ми хотіли би бачити перемир'я, починаючи з наступної зустрічі, яка має бути тристоронньою, де б вона не відбулась", - додав він.

Трамп відповів на це: "Побачимо, як це вийде і чи зможемо ми це зробити", додавши, що шість воєн, які, за його словами, він врегулював, закінчилися без припинення вогню.

Голови Ради міністрів Італії заявила, що головною темою обговорення на спільній зустрічі будуть безпекові гарантії для України, зокрема, аналогічні статті 5 договору Північно-атлантичного альянсу. "Ми будемо говорити про багато важливих тем. Перша – це безпекові гарантії, щоб бути певними, що цього (агресія РФ – ІФ-У) не станеться знов. Це попередня умова будь-якого миру. Я рада, що ми поговоримо про це. Я рада, що ми почнемо з пропозиції моделі за зразок статті 5. Ми завжди готові робити пропозиції стосовно миру, діалогу. Таким чином ми можемо гарантувати мир та безпеку", - сказала Мелоні на зустрічі.

Звертаючись до Трампа, вона сказала: "Ми на стороні України і ми абсолютно підтримуємо Ваші зусилля, пане президенте, у досягненні миру".

Прем’єр-міністр Великої Британії повідомив, що питання надання Україні безпекових гарантій за зразком статті 5 договору НАТО обговорювалися протягом кількох місяців. "Нам вдалося досягти реального прогресу, особливо стосовно безпекових гарантій, якихось гарантій на зразок статті 5. І ми у коаліції тих, хто підтримує Україну вже почали обговорювати це місяці тому для того, щоб у нас був готовий план, готова модель. І ми сьогодні можемо зробити історичний крок для української безпеки, для європейської безпеки, і також ми можемо досягти прогресу у нашому русі до справедливого та довготривалого результату", - сказав Стармер на зустрічі.

Президент Франції під час зустрічі наголосив, що представники європейських країн також мають взяти участь у перемовинах України, США і РФ щодо завершення війни, оскільки мова йде про безпеку всієї Європи. За його словами, для забезпечення такої зустрічі "варто також просити про припинення вогню для того, щоб зупинити вбивства". "А коли ми вже говоримо про мир для всього континенту, то нам потрібні безпекові гарантії. Перше – це українська армія: сильна українська армія на роки, на десятиліття попереду. І ми серед коаліції країн, які підтримують Україну з підтримкою НАТО. Ми розглядали різні моделі – ми говоримо про безпеку України, однак також наша власна безпека є під ударом, тому ви розраховуємо на вас, а ви можете розраховувати на нас", - сказав Макрон.

Трамп назвав зустріч з Зеленським та європейськими лідерами "дуже гарною" та повідомив про підготовку тристоронньої зустрічі з Путіним. "Після завершення зустрічей я зателефонував президенту Путіну та почав готуватися до зустрічі між президентом Путіним та президентом Зеленським у місці, яке буде визначено пізніше. Після цієї зустрічі у нас буде тристороння зустріч, до якої візьмуть участь два президенти та я", - наголосив президент США.

За його словами, під час зустрічі лідери обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані різними країнами Європи у координації зі США. "Знову ж таки, це був дуже хороший, ранній крок для війни, яка триває вже майже чотири роки. Віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланник Стів Віткофф координують свої дії з Росією та Україною", - додав Трамп.

ЗАЯВИ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗУСТРІЧІ

Зеленський залишив Білий дім після переговорів із Трампом та європейськими лідерами близько 19:05 за Вашингтоном (2:05 ночі за Києвом). Таким чином зустріч в адміністрації президента США тривала майже шість годин.

Після цього голова Української держави вийшов до журналістів та назвав зустріч з Трампом "найкращою" серед усіх, що були раніше, "теплою, хорошою, предметною розмовою", під час якої сторони обговорили, зокрема, "хто та що контролює на полі бою".

Зеленський висловив упевненість в тому, що війна закінчиться, і наголосив, що "для нас дуже важливо, щоб це була не пауза в боях, а реальний мир, який можна захистити гарантіями безпеки нашим партнерам". Президент України повідомив, що він з Трампом та європейськими лідерами "говорили про гарантію безпеки, це ключове питання, як старт до закінчення війни, тобто, що повинно бути в кінці, а саме захист, ми починаємо з нього і починаємо працювати".

"Важливо, що США роблять чіткий сигнал, що вони будуть серед країн, які будуть допомагати, координувати, а також будуть учасниками гарантії безпеки для України. Я вважаю, що це великий крок вперед", - наголосив він.

Зеленський також повідомив, що команда США буде підключатися до питання повернення українських дітей з РФ. "І перша леді США, і команда США розуміють, що будуть підключатися до такого важливого, болючого і дуже складного питання, як повернути українських дітей. Різні ситуації, різні кейси і тому різні підходи", - сказав президент України під час брифінгу у Вашингтоні.

Він також повідомив, що Трамп пообіцяв допомагати в обміні всіх на всіх військових, цивільних, журналістів, політичних в’язнів. "Ми проговорили з президентом Сполучених Штатів Америки, він погоджується, що непроста система, але буде допомагати мені щодо обміну всіх на всіх, саме не тільки військових, полонених, передусім наших військових, але не тільки, і цивільних, журналістів, політв'язнів… Ми домовились над цим працювати", - сказав голова Української держави.

За словами Зеленського, РФ запропонувала Трампу спочатку двосторонню зустріч з Україною, а потім тристоронню, і він підтвердив готовність до двосторонньої зустрічі з Путіним, після якої розраховує на тристоронню. Президент України підтвердив, що готовий до будь-яких форматів зустрічей, "тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити найважливіші і болючі питання".

"Тому я підтвердив і мене підтримували всі європейські лідери, що ми готові до двосторонньої зустрічі з Путіним і після цього розраховую на трьохсторонню зустріч, питання буде як пройде двостороння зустріч", - сказав Зеленський.

Він також повідомив, що питання контролю над територіями буде обговорюватись під час його зустрічі з Путіним. Зеленський зазначив, що завдяки мапі була вперше можливість обговорити це питання з Трампом та з його командою, "не читаючи на папірцях" і "дуже добре розбираючись в кожному нашому квадратному кілометрі залитому кров'ю наших бійців". "Мені здається, що президент (Трамп – ІФ-У) почув і бачив це, і були різні моменти, але це важлива інформація. І тому питання території – це питання, яке ми залишимо між мною і Путіним", - наголосив президент України.

Він заявив, що гарантії безпеки для України будуть формалізовані за найближчі 7-10 днів і включатимуть пакет американської зброї на $90 млрд. "Гарантії безпеки, напевно, будуть афішуватися з нашими партнерами і буде все більше і більше деталей… Все це буде на папері, якимось чином формалізовано на найближчий тиждень, десять днів", - сказав Зеленський.

За його словам, другий пункт гарантій безпеки для України – це пакет американської зброї, "туди входять передусім літаки, системи протиповітряної оборони, тощо". "Там дійсно є пакет з нашими пропозиціями на 90 мільярдів доларів", - додав президент.

Також Зеленський домовився з Трампом про купівлю американською стороною українських дронів, що буде фінансуванням внутрішнього виробництва. "У нас є домовленості з президентом США про те, що вони, коли у нас відкривається експорт, будуть купувати українські дрони. Для нас це важливо… Наші компанії будуть мати гроші на виробництво і на збільшення виробництва", - сказав він.

Резюмуючи результати зустрічі з президентом США, президент України сказав, що це була дискусія, діалог з партнерами, під час якого кожна сторона висловила свої аргументи. "Неприйнятних рішень не відбулось. Я думаю, що кожен з нас зробив своє", - сказав Зеленський журналістам, відповідаючи на питання: чи не прозвучало під перемовин щось неприйняте для України.

На наступний день після зустрічі Зеленський назвав переговори у Вашингтоні з Трампом та європейськими лідерами значним кроком до завершення війни та до безпеки України і повідомив, що вже ведеться робота над конкретним наповненням гарантій безпеки для України.

"Уже працюємо над конкретним наповненням гарантій безпеки. Сьогодні продовжуємо координацію на рівні лідерів, будуть обговорення, готуємо відповідні формати. Продовжимо працювати й завтра. Радники з нацбезпеки зараз також перебувають у постійному контакті. Гарантії безпеки будуть", - написав Зеленський в Телеграм за підсумками переговорів.

Він подякував партнерам "за рішучість і підтримку" і пообіцяв "зробити все, щоб шлях до миру став реальністю – завдяки партнерству, завдяки гарантіям безпеки та завдяки хоробрості українського народу".