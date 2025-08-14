Інтерфакс-Україна
Політика
19:41 14.08.2025

Порошенко назвав обмін територіями путінським сценарієм та має обережний оптимізм щодо зустрічі на Алясці

Фото: https://eurosolidarity.org/

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко не очікує, що під час зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці в п'ятницю буде досягнуто угоди про мир в Україні, але сподівається на домовленість про припинення вогню, повідомляється на сайті політсили в четвер.

"Я не очікую, що завтра буде укладено мирну угоду. Це неможливо. Я маю дуже обережний оптимізм. Ми очікуємо за результатами цієї зустрічі всеосяжного, безумовного припинення вогню. Це було б першим важливим кроком до зупинки війни", – сказав Порошенко в ефірі італійського телеканалу Sky TG24.

При цьому він назвав розмови про обмін територій путінським сценарієм. "Я розумію, що Путін не хоче зупиняти війну… Він не має жодних значних успіхів, незважаючи на всі труднощі, з якими Україна стикається в цій війні, особливо на сході нашої країни, в Донецькій, Луганській областях, на Сумщині та Запоріжжі. Я думаю, спроба Путіна застосувати дуже дивний підхід, наприклад, обмін територіями, може зашкодити процесу", – сказав політик, додавши, що "ми в Україні не торгуємо, не продаємо свої території".

"Ми хочемо зберегти і захистити міжнародно визнані кордони і зупинити спробу Путіна вести довгі та порожні переговори… З усього мого досвіду абсолютно необхідно, щоб ми почали із всеосяжного, безумовного припинення вогню", – наголосив Порошенко.

Як повідомлялося, минулої п'ятниці після поїздки спецпредставника Стівена Віткоффа до Москви Трамп оголосив, що його зустріч із Путіним відбудеться 15 серпня на Алясці. Зокрема, він заявив про намір домовитись про повернення частини окупованої території Україні, а також заявив про намір домовитися про певні "обміни територіями".

Під час консультацій з європейськими лідерами в середу він заявив, що питання контролю над територіями мають вирішувати президент України Володимир Зеленський та Путін, а сам він не може приймати ніяких остаточних рішень, оскільки він не з цього регіону, але висловив переконання, що обмін територіями буде необхідним як частина мирної угоди. Трамп запропонував заморозити більшість ліній фронту, з додатковими "обмінами землями". Але потенційно мова йде лише про фактичний контроль над територіями без міжнародного визнання.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-які питання, які стосуються територіальної цілісності України, не можуть обговорюватися без України.

 

