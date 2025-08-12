Інтерфакс-Україна
13:48 12.08.2025

Віртуальна зустріч коаліції охочих пройде в середу

У середу відбудеться віртуальна зустріч між президентами США Дональдом Трампом, України Володимиром Зеленським та лідерами Європейського союзу, а пізніше того ж дня – віртуальна зустріч коаліції охочих.

Про це у вівторок в Брюсселі повідомила речниця Європейської комісії Аріанна Подеста.

"Президентка фон дер Ляєн візьме участь у віртуальних зустрічах, які проводить канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, щодо миру в Україні, зустрічах між європейськими лідерами, президентом України Володимиром Зеленським та президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Пізніше вдень президентка також візьме участь у віртуальній зустрічі Коаліції охочих", - сказала вона.

Відповідаючи на запитання щодо існування плану дій Європейського союзу в разі, якщо зустріч Трампа та Путіна, яка пройде в п'ятницю на Алясці, не буде відповідати очікуванням європейської та української сторін, Подеста сказала: "Наша позиція дуже чітка. Сьогодні вранці ми мали заяву лідерів ЄС-26 і, звичайно, президентки. Зараз ми зосереджені на підготовці цієї зустрічі. Завтра у нас відбудуться телефонні розмови між лідерами. Позиція чітка. Ми вітаємо зусилля президента Трампа щодо досягнення миру в Україні, миру, який є справедливим і тривалим, поважає суверенітет і територіальну цілісність України".

