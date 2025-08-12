Інтерфакс-Україна
Політика
11:58 12.08.2025

Саміт Трампа і Путіна в п’ятницю має призвести до припинення вогню – глава МЗС Франції

1 хв читати
Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прийняв участь у позачерговому засіданні Ради міністрів закордонних справ, присвяченій зустрічі президента США Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці у п’ятницю, 15 серпня.

"Ми підтримуємо Україну і прагнемо справедливого і тривалого миру. Саміт, який відбудеться на Алясці, має призвести до припинення вогню, до якого закликав президент Трамп і на яке Україна погодилася 5 місяців тому. Саме на цій основі можуть нарешті розпочатися переговори", - написав Барро в соцмережі Х.

 

Теги: #франція #саміт #барро

