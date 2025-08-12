Інтерфакс-Україна
10:05 12.08.2025

Орбан про заяву ЄС: вказівки з "лави суддів" можуть погіршити ситуацію на зустрічі Трампа з Путіним

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підписав заяву ЄС у підтримку України через те, що на зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним не були запрошені лідери Євросоюзу і "вказівки з лави суддів" можуть лише погіршити ситуацію.

У дописі у соцмережі Х Орбан заявив, що не підписав заяву з трьох причин: "1. У заяві зроблено спробу встановити умови для зустрічі, на яку не були запрошені лідери ЄС. 2. Той факт, що ЄС залишився осторонь, сам по собі сумний. Єдине, що може погіршити ситуацію, це якби ми почали давати вказівки з лави суддів. 3. Єдиним розумним кроком для лідерів ЄС є ініціювання саміту ЄС-Росія за прикладом зустрічі США-Росія".

Як повідомлялось, очільники 26 держав-членів Європейського Союзу напередодні зустрічі Трампа та Путіна на Алясці затвердили спільну заяву на підтримку України. Орбан не поставив свій підпис під заявою.

 

