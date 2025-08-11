Інтерфакс-Україна
Політика
15:17 11.08.2025

Зустріч Трампа та Путіна не має вирішувати майбутнє України та Європи – депутати Європарламенту

2 хв читати
Зустріч Трампа та Путіна не має вирішувати майбутнє України та Європи – депутати Європарламенту

Політична група "Renew Europe" у Європейському парламенті наполягає, що під час зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним у п’ятницю не може бути визначено майбутнє України та безпека Європи "без їх безпосередньої участі та згоди", повідомляє "Суспільне".

"Нічого про Україну без України, і нічого про європейську безпеку без Європи. Будь-яке обговорення безпеки нашого континенту має відбуватися за участю України та ЄС; не як спостерігачів, а як осіб, що приймають рішення, згода яких є надзвичайно важливою", – сказала президентка "Renew Europe" Валері Гаєр.

Вона також підкреслила важливість посилення підтримки України не тільки для її перемоги, а й для запобігання подальшій агресії РФ проти Європи.

"Суверенітет України є основою безпеки Європи, і ми ніколи не погодимося, щоб її майбутнє вирішувалося в закритій кімнаті на Алясці без її згоди або нашої...Неприйнятно, щоб Україна, як країна, що зазнала агресії, була відсторонена від прийняття рішень щодо свого майбутнього", – зазначила Гаєр.

Депутат Європарламенту від партії "Renew Europe" та постійний доповідач з питань України Петрас Ауштревічюс наголосив, що мирні переговори мають забезпечити суверенітет і територіальну цілісність України, а також гарантувати європейське майбутнє.

"Тільки українці можуть приймати рішення, а їхні західні партнери підтримують їхній вибір. Європа повинна зберегти свій голос і присутність за столом переговорів, оскільки ситуація в Україні – нашому стратегічному партнері – визначатиме наше спільне майбутнє", – сказав Ауштревічюс.

Крім того, "Renew Europe" закликає інституції ЄС та держави-члени вжити термінових дипломатичних заходів, щоб "голос України був почутий".

Теги: #майбутнє #україна #renew_europe #європарламент #зустріч

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:01 11.08.2025
Новообраний президент Польщі Навроцький обговорить із Трампом розміщення американських військ на польській території

Новообраний президент Польщі Навроцький обговорить із Трампом розміщення американських військ на польській території

15:41 11.08.2025
Україна не повинна сповільнювати реформи та ставити під сумнів верховенство права - голова МЗС Чехії про євроінтеграцію

Україна не повинна сповільнювати реформи та ставити під сумнів верховенство права - голова МЗС Чехії про євроінтеграцію

14:58 11.08.2025
Результат зустрічі Трампа з Путіним багато в чому залежатиме від ефективності роботи України з партнерами - голова комітету Ради

Результат зустрічі Трампа з Путіним багато в чому залежатиме від ефективності роботи України з партнерами - голова комітету Ради

14:50 11.08.2025
Україна та Німеччина обговорили поставки Patriot та виробництво боєприпасів - Міноборони

Україна та Німеччина обговорили поставки Patriot та виробництво боєприпасів - Міноборони

14:22 11.08.2025
Голова МЗС Чехії Ліпавський відвідав Тернопільщину – ОВА

Голова МЗС Чехії Ліпавський відвідав Тернопільщину – ОВА

21:53 09.08.2025
Британія та Швеція підтримують Україну та зусилля, спрямовані на припинення війни РФ

Британія та Швеція підтримують Україну та зусилля, спрямовані на припинення війни РФ

20:15 09.08.2025
Ліпавський: Україна має залишатися вільною, її кордони – недоторканні

Ліпавський: Україна має залишатися вільною, її кордони – недоторканні

16:00 09.08.2025
Зустріч представників США, України та Європи планується у суботу в Британії - ЗМІ

Зустріч представників США, України та Європи планується у суботу в Британії - ЗМІ

09:27 09.08.2025
Губернатор Аляски: ми готові прийняти історичну зустріч Трампа і Путіна

Губернатор Аляски: ми готові прийняти історичну зустріч Трампа і Путіна

06:42 09.08.2025
Зеленський може бути залучений до зустрічі Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня — ЗМІ

Зеленський може бути залучений до зустрічі Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня — ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Лідери восьми держав Північної Європи та Балтії опублікували заяву з застереженням щодо укладання миру без урахування позиції України

Трамп має всі важелі та рішучість щодо припинення війни і Україна підтримала всі пропозиції - Зеленський

Путін хоче, що йому пробачили захоплення півдня України та повної території Луганщини та Донеччини - Зеленський

Чесне закінчення війни залежить саме від Росії - Зеленський

Зеленський сподівається на конструктивний діалог з новим президентом Польщі

ОСТАННЄ

Путін використає зустріч з Трампом у власних інтересах - голова комітету Ради з питань зовнішньої політики

Маркарова: Ми впевнені, що США виходитимуть з позиції сили і це дозволить зупинити агресію Росії

Лідери восьми держав Північної Європи та Балтії опублікували заяву з застереженням щодо укладання миру без урахування позиції України

Сибіга: Тільки сила та єдність змусять РФ припинити війну, будь-яка поступка спровокує подальшу агресію

Трамп має всі важелі та рішучість щодо припинення війни і Україна підтримала всі пропозиції - Зеленський

Путін хоче, що йому пробачили захоплення півдня України та повної території Луганщини та Донеччини - Зеленський

Чесне закінчення війни залежить саме від Росії - Зеленський

Бернс: Мета зустрічі Трампа і Путіна на Алясці – притягнути диктатора до відповідальності перед світом

Моббс: Вибір Трампа визначить долю України, США та світу

Порошенко в ефірі BBC: Путіну не можна довіряти, йому потрібна не частина територій, а вся Україна

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА