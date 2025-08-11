Зустріч Трампа та Путіна не має вирішувати майбутнє України та Європи – депутати Європарламенту

Політична група "Renew Europe" у Європейському парламенті наполягає, що під час зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним у п’ятницю не може бути визначено майбутнє України та безпека Європи "без їх безпосередньої участі та згоди", повідомляє "Суспільне".

"Нічого про Україну без України, і нічого про європейську безпеку без Європи. Будь-яке обговорення безпеки нашого континенту має відбуватися за участю України та ЄС; не як спостерігачів, а як осіб, що приймають рішення, згода яких є надзвичайно важливою", – сказала президентка "Renew Europe" Валері Гаєр.

Вона також підкреслила важливість посилення підтримки України не тільки для її перемоги, а й для запобігання подальшій агресії РФ проти Європи.

"Суверенітет України є основою безпеки Європи, і ми ніколи не погодимося, щоб її майбутнє вирішувалося в закритій кімнаті на Алясці без її згоди або нашої...Неприйнятно, щоб Україна, як країна, що зазнала агресії, була відсторонена від прийняття рішень щодо свого майбутнього", – зазначила Гаєр.

Депутат Європарламенту від партії "Renew Europe" та постійний доповідач з питань України Петрас Ауштревічюс наголосив, що мирні переговори мають забезпечити суверенітет і територіальну цілісність України, а також гарантувати європейське майбутнє.

"Тільки українці можуть приймати рішення, а їхні західні партнери підтримують їхній вибір. Європа повинна зберегти свій голос і присутність за столом переговорів, оскільки ситуація в Україні – нашому стратегічному партнері – визначатиме наше спільне майбутнє", – сказав Ауштревічюс.

Крім того, "Renew Europe" закликає інституції ЄС та держави-члени вжити термінових дипломатичних заходів, щоб "голос України був почутий".