22:24 09.08.2025

Путін хоче, що йому пробачили захоплення півдня України та повної території Луганщини та Донеччини - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Володимир Путін хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня України та повної території Луганщини та Донеччини, але другу спробу поділу земель Україна не дозволить.

"Зараз Путін хоче, щоб йому пробачили захоплення півдня нашої Херсонщини, Запоріжжя, повної території Луганщини, Донеччини, Криму", - сказав він у вечірньому відеозверненні в суботу.

Зеленський підкреслив, що другу спробу поділу українських територій Росією Україна не дозволить.

"Знаючи Росію, де друга, там і третя. Тому стоїмо міцно на чітких українських позиціях. Ми маємо закінчити війну достойним миром, який буде заснований на чіткій, надійній, безпековій архітектурі. Партнери готові нам з цим допомагати", - наголосив він.

