19:10 09.08.2025

Моббс: Вибір Трампа визначить долю України, США та світу

Вибір американського президента Дональда Трампа вирішить долю України, США та світу, заявила директорка Центру американської безпеки та захисту (Center for American Safety & Security) Меган Моббс.

"Дедалі очевидніше, що президент Трамп стоїть на роздоріжжі Черчилля та Чемберлена. Його вибір визначить не лише долю України, а й майбутню безпеку Сполучених Штатів та вільного світу", - написала вона в соцмережі Х.

Моббс зазначила, що не можна проміняти суверенітет іншої країни на ілюзію стабільності.

 

