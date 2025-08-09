Моббс: Вибір Трампа визначить долю України, США та світу

Вибір американського президента Дональда Трампа вирішить долю України, США та світу, заявила директорка Центру американської безпеки та захисту (Center for American Safety & Security) Меган Моббс.

"Дедалі очевидніше, що президент Трамп стоїть на роздоріжжі Черчилля та Чемберлена. Його вибір визначить не лише долю України, а й майбутню безпеку Сполучених Штатів та вільного світу", - написала вона в соцмережі Х.

Моббс зазначила, що не можна проміняти суверенітет іншої країни на ілюзію стабільності.