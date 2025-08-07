Група нардепів зі "Слуги народу" внесла в Раду законопроєкт про звільнення міністрів за інтерпеляцією

Група народних депутатів фракції "Слуга народу" внесла до Верховної Ради законопроєкт, який дозволить звільняти міністрів з Кабінету міністрів України за підсумками процедури інтерпеляції - розгляду парламентом питання дій або бездіяльності міністра з вимогою пояснень та оцінки його діяльності, і подання на його звільнення, якщо роботу визнано незадовільною.

Законопроєкт №13596 зареєстрований в парламенті 4 серпня. "Метою цього Закону є забезпечення здійснення парламентського контролю за діяльністю Кабінету міністрів України шляхом встановлення права народних депутатів України ініціювати проведення обов’язкового розгляду питання діяльності окремого члена Кабінету міністрів України та вирішення питання про задовільність його роботи", - йдеться в тексті документу.

Авторами вказані голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, голова комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, голова комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, голова комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич і член цього комітету Федір Веніславський, голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв та заступниця голови комітету Євгенія Кравчук, постійний представник Верховної Ради в Конституційному суді Максим Дирдін та інші – усього 60 парламентарів.

Згідно з законопроєктом, підставами інтерпеляції є рішення, дії чи бездіяльність окремих членів Кабінету міністрів України у відповідних сферах діяльності, внаслідок яких може бути порушено права та інтереси України, іноземних держав або інших суб'єктів міжнародного права, територіальних громад, фізичних і юридичних осіб; створено перешкоди для реалізації суб'єктами правовідносин законних інтересів чи свобод; неправомірно покладені обов'язки на суб’єктів правовідносин; не виконання міжнародних договорів, укладених від імені уряду чи міністерств, або укладання таких договорів з порушенням національних інтересів України.

Підставою для здійснення інтерпеляції є депутатська вимога: щонайменше 45 народних депутатів або профільний комітет Верховної Ради на сесії парламенту письмово звертаються до голови Верховної Ради, а той зобов’язаний розглянути цю вимогу у 15-денний строк і призначити інтерпеляцію. При цьому він надсилає депутатську вимогу визначеному членові Кабміну щонайменше за чотири дні до інтерпеляції, а копію - прем’єрові з запрошенням його на розгляд, з вказуванням дати та часу здійснення інтерпеляції.

За результатами здійснення інтерпеляції Верховна Рада у формі постанови має право визнати роботу певного члена Кабміну незадовільною. У такому разі прем’єр зобов’язаний внести до Верховної Ради подання про звільнення цього члена Кабміну, крім міністра закордонних справ та міністра оборони – в такому випадку Верховна Рада рекомендує внести подання про звільнення відповідного міністра президентові України. У разі неприйняття Верховною Радою такої постанови робота члена Камбіну вважається задовільною.

"Сфера контролю за виконавчою владою з боку парламенту України серйозно обмежена. Але в міру становлення нової моделі організації державної влади і взаємодії між її різними ланками стає очевидною необхідність законодавчого закріплення контрольних повноважень Верховної Ради України у вигляді її права на інтерпеляцію для заповнення цієї прогалини… Основним завданням законопроекту є забезпечення конституційного права Верховної Ради України здійснювати контроль за реалізацією внутрішньої і зовнішньої політики Кабінетом Міністрів України. Другим, не менш важливим завданням, є встановлення норм, які забезпечують створення чітких організаційно-правових рамок взаємодії органів законодавчої та виконавчої влади в Україні", - йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.