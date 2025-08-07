Інтерфакс-Україна
14:49 07.08.2025

Пропозиція Віткоффа Путіну включає перемир’я замість миру і де-факто визнання окупованих територій російськими – ЗМІ

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф в ході зустрічі з Путіним представив пропозицію перемир'я, яку США зробили Росії і яку було узгоджено з європейськими державами, повідомляє польське видання Onet.

"Можлива відмова Москви від цієї пропозиції означатиме, що навіть найбільш прихильні до Москви політики повинні будуть втратити будь-які ілюзії щодо можливості укладення компромісної угоди з Росією", - зазначається у повідомленні.

Згідно з інформацією видання, пропозиції США передбачають перемир'я в Україні, а не мир, де-факто визнання російських територіальних надбань (шляхом відтермінування цього питання на 49 або 99 років), а також зняття більшості санкцій, накладених на Росію, з перспективою повернення до енергетичної співпраці, тобто імпорту російського газу та нафти.

Водночас у пакеті немає жодних гарантій не розширювати НАТО. Москва також не отримала жодної обіцянки припинити військову підтримку України. Втім останній пункт, як повідомляється, росіяни прийняли.

"Про те, що угода можлива, свідчать слова принаймні деяких провідних європейських політиків. Наприклад, 30 липня прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що "є хороший шанс і багато ознак, які вказують на те, що, можливо, російсько-українська війна буде принаймні призупинена в найближчому майбутньому", - зазначається у повідомленні.

Президент Чехії Петр Павел, з іншого боку, зазначив, що "якщо ціна виживання України полягає в тому, що Росія окупує частину країни, то це прийнятна ціна".

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський, відповідаючи на запитання про можливе відновлення енергетичної співпраці з Росією, заявив, що це можливо.

"Колись ця війна закінчиться, а Росія була джерелом сировини для Європейського Союзу протягом сотень років", - сказав він.

Наведена вище заява Сікорського, хоч і дуже дипломатична та розпливчаста, фактично підтверджує нашу інформацію про те, що пропозиції американців є дуже далекосяжними.

Неясно, чи прийме Росія цю пропозицію, однак зазначається, що Росія і США домовилися провести зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа найближчими днями, повідомив радник російського президента Юрій Ушаков.

