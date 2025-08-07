Голова комітету Ради з інтеграції України до ЄС: Після закінчення ультиматуму Трампа серйозного тиску на РФ не буде

Після закінчення оголошеного президентом США Дональдом Трампом ультиматуму серйозного тиску на Росію не станеться, вважає голова парламентського комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Напевно, не погоджуюся з держсекретарем США Марком Рубіо, що завершення війни бачиться зараз ближче, ніж до зустрічі Віткоффа з путіним. Це підступна гра росіян, які хочуть виграти час, бо вважають, що перемагають у війні на виснаження. Адже навіть безумовний та повний режим припинення вогню на якийсь проміжок часу, на що погоджується Україна, точно не є частиною того, про що, швидше за все, говорить путін. Хотіла б помилятися, але, схоже, що ані за 24 години, ані за 36 годин – закінчення нібито оголошеного Трампом ультиматуму – про щось нове і серйозне з точки зору тиску на росію США вже не оголосять. Тож росіянам, на жаль, вдається досягати бажаного – вести порожні балачки, продовжуючи геноцид", - сказала Климпуш-Цинцадзе агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер, коментуючи результати зустрічі спеціального посланника президента США Стіва Віткоффа з президентом РФ Володимиром Путіним.

Вона зазначила, що виступаючи з проханням про безпосередню зустріч з Трампом для прямої розмови нібито про завершення війни, "путін у будь-який спосіб намагається затягувати час".

За словами Климпуш-Цинцадзе, турбують заяви Рубіо про те, що територіальні питання будуть ключовими для закінчення війни.

"Це тривожний сигнал, бо не може йтися про справедливий і тривалий мир, якщо путіна винагородять за його терористичну агресію проти України нашими землями та людьми. Європейська безпека (а Україна є важливою частиною Європи) не може обговорюватися без європейських партнерів, на яких безпосередньо впливатиме результат перемовин. Критично важливо, щоб вони були за столом цих перемовин, і щоб Україна мала на них суб’єктність. Ми не можемо дозволити, щоб поверх нашої голови домовилися про майбутнє нашої держави та континенту", - підкреслила народна депутатка.

Як повідомлялось, черговий умовний дедлайн Трампа для РФ щодо досягнення мирной угоди з Україною спливає 8 серпня.