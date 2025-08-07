Інтерфакс-Україна
12:42 07.08.2025

Голова комітету Ради з питань зовнішньої політики: Поки немає ознак того, що Путін відмовився від своїх ультиматумів

Поки що немає ознак того, що очільник Кремля Володимир Путін відмовився від своїх ультимативних вимог, вважає голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"На сьогодні є лише ці заяви (президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського, державного секретаря США Марка Рубіо - ІФ-У). На мою думку, поки що зарано робити якісь висновки з огляду на те, що немає ознак того, що Путін відмовився від своїх ультимативних вимог", - сказав Мережко агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер, коментуючи результати зустрічі спеціального посланника президента США Стіва Віткоффа з Путіним.

Мережко також припустив, що, Путін знову використає спілкування з Трампом і можливу зустріч з ним, щоб продемонструвати, що він нібито не знаходиться в політичній ізоляції.

За словами голови комітету багато залежить від того, чи виконає Трамп свою обіцянку впровадити вторинні санкції проти компаній держав, які допомагають Росії обходити обмеження та купують російську нафту і газ.

"Тобто зараз треба дивитися не на заяви, а на конкретні дії Трампа. Підстав для оптимізму поки що немає. Змусити Путіна щось робити можна не шляхом перемовин чи зустрічей з ним, а лише шляхом тиску і санкцій", - зазначив Мережко.

Як повідомлялось, Трамп розцінив зустріч Віткоффа з Путіним як позитивну та анонсував свої перемовини з президентом Росії та можливу тристоронню зустріч (президентів США, України та РФ).

Президент України Володимир Зеленський після телефонної розмови з Трампом заявив: "Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню. Тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обманули нас в деталях, ані нас, ані Сполучені Штати".

Держсекретар США Марко Рубіо в інтерв’ю телеканалу Fox Business зазначив, що Трамп зможе провести зустріч з Зеленським та Путіним за умови, що позиції України, її європейських партнерів та РФ вдасться зблизити. Рубіо також висловив припущення, що ключовими на перемовинах можуть стати територіальні питання та що на певному етапі переговорів повинне статися припинення вогню.

