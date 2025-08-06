Зеленський сподівається на конструктивний діалог з новим президентом Польщі

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Президент України Володимир Зеленський привітав Кароля Навроцького зі вступом на посаду президента Польщі, і сподівається на конструктивний діалог задля спільних інтересів країн.

"Вітаю Кароля Навроцького зі вступом на посаду президента Республіки Польща. Бажаю успіхів у реалізації волі та прагнень польського народу. Сподіваюся на конструктивний і прямий діалог задля спільних інтересів наших країн. Україна залишається відданою добросусідським відносинам і взаємовигідній співпраці, спрямованим на зміцнення нашого партнерства та протидію спільним загрозам", - написав Зеленський у соцмережі Х у середу.

Він подякував Польщі за її незмінну підтримку. "Україна та Польща можуть іти шляхом свободи й безпеки лише разом, а також разом з іншими вільними європейськими народами", - додав Зеленський.

Окрім того, він подякував Анджею Дуді за лідерство, особисту відданість і непохитну підтримку України в найтяжчі часи.

"З перших хвилин повномасштабної війни ми відчували, що Польщі не байдуже, і постійно працювали разом заради захисту нашої незалежності – а отже, і польської незалежності", - написав глава Української держави.