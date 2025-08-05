Інтерфакс-Україна
Політика
16:40 05.08.2025

Трамп не відкидає можливість зустрічі з Сі Цзіньпіном у разі укладення торговельної угоди

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Трамп не відкидає можливість зустрічі з Сі Цзіньпіном у разі укладення торговельної угоди

Лідери США та Китаю Дональд Трамп та Сі Цзіньпін можуть зустрітися до кінця року, заявив Трамп в інтерв’ю CNBC у вівторок, 5 серпня.

"У мене буде зустріч до кінця року, швидше за все, якщо ми укладемо угоду. Якщо ми не укладемо угоду, я не збираюся зустрічатися", - заявив Трамп.

У той же час він зазначив, що сторони "дуже близькі до угоди" щодо продовження торговельного перемир'я, в рамках якого обидві країни домовилися знизити підвищення тарифів за принципом "око за око" і послабити експортні обмеження на рідкоземельні магніти і певні технології.

"Це не обов'язково, але я думаю, що ми укладемо хорошу угоду", - сказав Трамп, додавши, що США "дуже добре ладнають з Китаєм".

 

Теги: #китай #трамп #сі_цзіньпін

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