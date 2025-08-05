Трамп заявив, що протягом доби може істотно підвищити мита щодо Індії, оскільки вона купує у РФ нафту

Президент США Дональд Трамп заявив, що може істотно підвищити мита на товари з Індії протягом найближчих 24 годин через те, що Делі купує російську нафту.

"Ми домовилися про мита в 25%, але я думаю, що протягом найближчих 24 годин значно підвищу мита, тому що вони купують російську нафту", - заявив він в інтерв'ю CNBC у вівторок.

Трамп знову висловив припущення, що якщо ще знизити ціни на нафту, це може підштовхнути РФ до активізації переговорів щодо України.