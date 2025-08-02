Директорка департаменту КМДА Смірнова заявила правоохоронцям про стеження за нею

Депутатка Київради від "УДАРу Віталія Кличка" і директорка Департаменту суспільних комунікацій КМДА Мирослава Смірнова звернулася до СБУ та Нацполіції через стеження за нею. На відео, яке вона опублікувала, переслідувачі підтвердили факт стеження.

"Звертаюся до Служби безпеки України та Національної поліції щодо переслідування! Вчора о 22:00 чотири невідомих чоловіки стежили за мною, що вони самі фактично підтвердили на відео. З якої структури ці переслідувачі? Чия вказівка стежити? Сподіваюся, відповіді отримаю від правоохоронців. Дуже сподіваюся, хоча й мало вірю, що це не вказівка влади. Бо вона останнім часом і так пробиває дно в своїх намаганнях знищити демократію. Через це наша держава втрачає підтримку. А це дуже погано. Це несе велику небезпеку країні в стані важкої війни", - написала Мирослава Смірнова.

Депутатка розповіла, що стеження продовжувалось тривалий час.

"Перебувала у селі Крюківщина Київської області. Тиха вечеря у колі сімʼї та найближчих друзів. Нічого особливого, крім чотирьох незапрошених, які мене супроводжували тривалий час. Роботу робили погано — ми їх помітили ще на виїзді з Києва", - повідомила вона.

Смірнова зазначила, що такі дії наслідують методи російських спецслужб.