Канада розглядає питання визнання Палестини

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Уряд Канади може визнати державність Палестини, повідомляє CBC News із посиланням на джерела.

Видання зазначає, що канадський уряд зважує, чи визнавати Палестинську державу, і чи повинен такий крок "мати певні умови".

За даними CBC News, рішення ще не прийняте, але очікується, що прем'єр-міністр Канади Марк Карні проведе засідання кабінету міністрів у середу вдень, на якому буде обговорюватися ситуація на Близькому Сході.

За даними офісу Карні, він обговорив з прем’єром Британії Кіром Стармером гуманітарну кризу в Газі та позицію Британії щодо визнання Палестини як держави.

Як повідомлялося, Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна готова визнати Палестину як державу.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш вважає, що конференція з питань Палестини та реалізації рішення про створення двох держав є важливим кроком до сталого миру.