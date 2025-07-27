Інтерфакс-Україна
Політика
09:35 27.07.2025

Трамп втрачає терпіння через відсутність результатів від розмов із Путіним - Рубіо

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Трамп втрачає терпіння через відсутність результатів від розмов із Путіним - Рубіо

Президент США Дональд Трамп хоче досягти завершення війни в Україні, але вважає, що телефонних розмов для цього недостатньо, потрібні конкретні кроки, заявив держсекретар США Марко Рубіо.

"Президент чітко дав зрозуміти, що час діяти", - сказав Рубіо в ефірі Fox News.

Він зазначив, що "хороші телефонні бесіди" з президентом Росії не дають результату, тому Трамп розчарований і втрачає терпіння.

За словами держсекретаря, Трамп вважає, що хоча війна в Україні - "не його війна", він хотів би її припинення.

Теги: #путін #війна #трамп

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