Метою прийняття закону про НАБУ\САП є руйнування руху України в Європейський Союз, переконаний Порошенко

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Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко переконаний, що новий закон, що обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), був прийнятий для того, щоб унеможливити європейську інтеграцію України, повідомляється на сайті політсили у середу.

"Вчора ми стали свідками руйнівної для української демократії, надзвичайно небезпечної для нашої європейської інтеграції спроби запровадження системи авторитаризму, який вкупі з погіршенням ситуації на фронті складає загрозу для існування Української держави. Це позбавлення незалежності НАБУ і САП голосуванням Верховної Ради… І мета одна – зруйнувати залишки демократії, залишки свободи. Зруйнувати наш рух у Європейський Союз… Зупинити рух в Європейський союз і відкинути нас назад в русскій мір, в авторитаризм путінського стилю", – сказав Порошенко у Верховному суді в середу.

Голова "Євросолідарності" закликав зупинити цей прецедент.

"Чим загрожує вчорашнє рішення і до чого приєднується рішення, яке було прийнято 12 лютого? Вперше поставлене питання про те, що Молдова отримає зелене світло, а Україна зупинить європейську інтеграцію. Може бути зупинене або підвішене фінансування придбання зброї для українських Збройних сил. Може бути зупинена "Ukraine Facilities". Бо антикорупційна реформа руйнується, децентралізація руйнується, управління державою на базі конкурсів прозорих руйнується. Корупція – гроші розкрадаються", – вважає Порошенко.

Як повідомлялось, Верховна Рада 22 липня 263 голосами прийняла в цілому закон "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану" за правками, яким обмежила незалежність НАБУ та САП.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук одразу підписав закон та направив його на підпис президенту України Володимиру Зеленському, тоді як за звичайної практики це відбувається після розгляду блокуючих постанов, які вносять опоненти. Того ж дня президент України Володимир Зеленський його підписав.

Низка політиків та громадських діячів, а також представники Європейської комісії виступили категорично проти цього законопроєкту та закликали Зеленського ветувати його.

У Києві, Львові, Дніпрі та Рівному у вівторок ввечері пройшли акції протесту проти прийнятого Верховною Радою законопроєкту.