Інтерфакс-Україна
Політика
16:42 23.07.2025

Метою прийняття закону про НАБУ\САП є руйнування руху України в Європейський Союз, переконаний Порошенко

2 хв читати
Метою прийняття закону про НАБУ\САП є руйнування руху України в Європейський Союз, переконаний Порошенко
Фото: https://eurosolidarity.org/

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко переконаний, що новий закон, що обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), був прийнятий для того, щоб унеможливити європейську інтеграцію України, повідомляється на сайті політсили у середу.

"Вчора ми стали свідками руйнівної для української демократії, надзвичайно небезпечної для нашої європейської інтеграції спроби запровадження системи авторитаризму, який вкупі з погіршенням ситуації на фронті складає загрозу для існування Української держави. Це позбавлення незалежності НАБУ і САП голосуванням Верховної Ради… І мета одна – зруйнувати залишки демократії, залишки свободи. Зруйнувати наш рух у Європейський Союз… Зупинити рух в Європейський союз і відкинути нас назад в русскій мір, в авторитаризм путінського стилю", – сказав Порошенко у Верховному суді в середу.

Голова "Євросолідарності" закликав зупинити цей прецедент.

"Чим загрожує вчорашнє рішення і до чого приєднується рішення, яке було прийнято 12 лютого? Вперше поставлене питання про те, що Молдова отримає зелене світло, а Україна зупинить європейську інтеграцію. Може бути зупинене або підвішене фінансування придбання зброї для українських Збройних сил. Може бути зупинена "Ukraine Facilities". Бо антикорупційна реформа руйнується, децентралізація руйнується, управління державою на базі конкурсів прозорих руйнується. Корупція – гроші розкрадаються", – вважає Порошенко.

Як повідомлялось, Верховна Рада 22 липня 263 голосами прийняла в цілому закон "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану" за правками, яким обмежила незалежність НАБУ та САП.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук одразу підписав закон та направив його на підпис президенту України Володимиру Зеленському, тоді як за звичайної практики це відбувається після розгляду блокуючих постанов, які вносять опоненти. Того ж дня президент України Володимир Зеленський його підписав.

Низка політиків та громадських діячів, а також представники Європейської комісії виступили категорично проти цього законопроєкту та закликали Зеленського ветувати його.

У Києві, Львові, Дніпрі та Рівному у вівторок ввечері пройшли акції протесту проти прийнятого Верховною Радою законопроєкту.

Теги: #європейська_солідарність #порошенко #сап #набу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:34 23.07.2025
НАБУ завершило слідство за підозрою про заволодіння 9,2 млрд грн ексвласником ПриватБанку Коломойським

НАБУ завершило слідство за підозрою про заволодіння 9,2 млрд грн ексвласником ПриватБанку Коломойським

17:28 23.07.2025
Президентка Єврокомісії контактувала з Зеленським щодо закону про НАБУ і САП, попросила український уряд надати пояснення

Президентка Єврокомісії контактувала з Зеленським щодо закону про НАБУ і САП, попросила український уряд надати пояснення

16:46 23.07.2025
Порошенко стверджує, що отримав від Держфінмоніторингу замість підстав для введення санкцій публікацію, яку розміщував у себе Портнов

Порошенко стверджує, що отримав від Держфінмоніторингу замість підстав для введення санкцій публікацію, яку розміщував у себе Портнов

16:44 23.07.2025
Генпрокурор: Ситуація навколо НАБУ і САП не вплине на відносини України з міжнародними партнерами

Генпрокурор: Ситуація навколо НАБУ і САП не вплине на відносини України з міжнародними партнерами

16:03 23.07.2025
Антикорупційні інституції та незалежність правосуддя незамінні для будь-якої країни ЄС та кандидатів на членство - МЗС Румунії

Антикорупційні інституції та незалежність правосуддя незамінні для будь-якої країни ЄС та кандидатів на членство - МЗС Румунії

16:50 22.07.2025
"Євросолідарність" проти законопроєкта №12414, а голосування окремих депутатів "за" - це не позиція фракції - Геращенко

"Євросолідарність" проти законопроєкта №12414, а голосування окремих депутатів "за" - це не позиція фракції - Геращенко

14:00 22.07.2025
Блокування звернення до США мало критичні наслідки для України - Порошенко

Блокування звернення до США мало критичні наслідки для України - Порошенко

19:29 21.07.2025
Фонд Порошенка посилює співпрацю з місією Ukraine Focus: медеваки та пікапи - на фронт

Фонд Порошенка посилює співпрацю з місією Ukraine Focus: медеваки та пікапи - на фронт

13:16 19.07.2025
Порошенко назвав військову економіку головним пріоритетом уряду

Порошенко назвав військову економіку головним пріоритетом уряду

18:24 17.07.2025
Свириденко: Реалізація санкційної політики – це ефективний інструмент держуправління

Свириденко: Реалізація санкційної політики – це ефективний інструмент держуправління

ВАЖЛИВЕ

Умєров очолить делегацію для перемовин з російською стороною - Зеленський

Україна ввела санкції проти 5-х осіб за підривні інформкампанії, серед них Королевська, Балашов, Латиніна – указ

В уряді Свириденко буде два нових міністри і віцепрем'єр, ще троє урядовців змінять міністерства

Зеленський на нараді з прем'єром обговорив майбутню конфігурацію виконавчої влади

МЗС України не відомо про "новий підхід" РФ до врегулювання війни в Україні, про який повідомив Рубіо після зустрічі з Лавровим

ОСТАННЄ

Єрмак і Ердоган обговорили необхідність зустрічі на рівні лідерів України, США та РФ

Політики та громадські діячі заявляють про загрози для євроінтеграції, який несе законопроєкт щодо НАБУ і САП

Без санкційного тиску на РФ не буде прориву переговорних позицій від Росії – Подоляк

Один з ініціаторів законопроєкту, що обмежує незалежність НАБУ та САП, утримався від голосування

МЗС Туреччини про переговори у Стамбулі: Наша мета — забезпечити продовження спілкування сторін одна з одною

Умєров очолить делегацію для перемовин з російською стороною - Зеленський

ЄС і США все ще не можуть домогтися прориву на торговельних переговорах

Україна ввела санкції проти 5-х осіб за підривні інформкампанії, серед них Королевська, Балашов, Латиніна – указ

Україна має унікальний досвід в протидії кібератакам Росії і зміцнюватиме колективну стійкість партнерів

Євроінтеграційні реформи мають посідати провідне місце в порядку денному нового уряду - голова комітету Ради

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА