Інтерфакс-Україна
Політика
20:20 22.07.2025

Без санкційного тиску на РФ не буде прориву переговорних позицій від Росії – Подоляк

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Без санкційного тиску на РФ не буде прориву переговорних позицій від Росії – Подоляк

Прориву переговорних позицій від РФ не буде, доки не будуть використані інструменти примусу Росії до перемовин, зокрема санкцій і мілітарний тиск, вважає заступник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Прориву переговорних позицій від Російської Федерації не буде, поки не буде використовуватись інструменти безумовного примусу Росії до переговорного процесу, маються на увазі санкції і мілітарний тиск відповідного характеру, тобто масштабування війни на території Росії. Це очевидно не тільки для України, це очевидно вже і для наших американських колег, це очевидно було вже давно для європейських колег", - сказав Подоляк у ефірі національного телемарафону у вівторок ввечері.

За його словами, партнери шукають "ті чи інші" рішення, які стосуються санкційної політики.

Водночас Подоляк зазначив, що переговорний процес інтенсифікувався, оскільки попередні зустрічі в Туреччині дозволили суттєвіше підійти до обмінів.

"Це також можливість підняти тему повернення дітей, це друга тема, яка буде на цих переговорах, яку можна вирішувати", - додав заступник керівника ОП.

Окрім того, ще однією темою перемовин у Туреччині є підготовка до "можливих реалістичних переговорів" на рівні лідерів країн.

Як повідомлялося, нова зустріч делегацій в Туреччині очікується вже у середу, 23 липня. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров очолить делегацію для перемовин з російською стороною, також до складу делегації увійдуть представники розвідки, МЗС та Офісу президента.

Теги: #перемовини #примус #рф

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