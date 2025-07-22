Інтерфакс-Україна
Політика
16:50 22.07.2025

"Євросолідарність" проти законопроєкта №12414, а голосування окремих депутатів "за" - це не позиція фракції - Геращенко

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"Євросолідарність" проти законопроєкта №12414, а голосування окремих депутатів "за" - це не позиція фракції - Геращенко
Фото: https://eurosolidarity.org/

Співголова фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Ірина Геращенко заявляє, що під час голосування за законопроєкт №12414 фракція дала найбільше голосів "проти" і "утриматися", а голосування окремих депутатів "за" - це не позиція фракції.

"Як співголова фракції "ЄС" наголошую на офіційній позиції фракції - ми проти цих поправок, ми дали найбільше голосів проти і утриматися, це офіційна позиція фракції, ми робили все можливе, аби зупинити цей сценарій, блокували трибуну, намагалися відсторонити від ведення засідання Стефанчука. Голосування окремих депутатів - це не позиція фракції", - сказала Геращенко агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона наголосила, що Верховна Рада сьогоднішнім рішенням позбавила незалежності антикорупційну інфраструктуру.

"А залежні антикорупційні органи не мають суспільної цінності, бо вони перетворюються в додатковий каральний інструмент в руках влади проти незгодних і неугодних", - додала Геращенко.

За її словами, команда "Європейської солідарності" захищала незалежність НАБУ попри те, що "після зміни його керівництва Агентство намагалося дослухатися до побажань Офісу". 

"В умовах, коли влада набрала майже конституційну більшість голосів під цей закон, ЄС вдалося провести дуже важливу правову норму про заборону обшуків без санкції суду. Саме тому за закон проголосували народний депутат Алексєєв, як автор цієї поправки, та Ніна Южаніна, в дітей і онуків якої ДБР на політичне замовлення вчинило обшук без рішення суду. Зрештою вчорашні обшуки в НАБУ і САП так само відбувалося свавільним шляхом без санкції суду, такі позасудові обшуки останнім часом стали однією із технологій розбудови диктатури в Україні порушення прав і свобод громадян", - додала Геращенко.

Згідно з карткою законопроєкту №12414, 9 депутатів фракції "Європейська солідарність" проголосували проти, 5 - утрималися, 2 - не голосували, 8 були відсутні і 3 - проголосували "за" (Сергій Алєксєєв, Мустафа Джемілєв і Ніна Южаніна).

Як повідомлялося, 22 липня Верховна Раду прийняла в цілому законопроєкт №12414, який обмежує незалежність НАБУ та САП.

Теги: #законопроєкт #геращенко #європейська_солідарність

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