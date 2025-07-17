Порошенко розцінив заяви Свириденко та Проніна щодо підстав запровадження санкцій проти нього як свідчення їх фальсифікацій

Фото: https://eurosolidarity.org/

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вважає свідченням фальсифікації санкцій проти нього заяву прем’єр-міністра України Юлії Свириденко про те, що санкції були запроваджені на підставі рішення міжвідомчої робочої групи та даних Державної служби фінансового моніторингу України (Держфінмоніторингу).

Як повідомляється на сайті політсили у четвер, такого висновку Порошенко дійшов, оскільки раніше голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін на засіданні парламентської тимчасової слідчої комісії 25 червня заявив, що не передавав Міністерству економіки, яке раніше очолювала Свириденко, дані щодо лідера "Європейської солідарності", оскільки це порушувало б закон.

"Це – докази фальсифікації, незаконності санкцій. Це є кардинальна суперечність, коли Пронін каже: "Я нічого не направляв", а Свириденко каже: "Все було направлено Проніним". Хочу сказати, що на сьогоднішній день у 2025 році жодного разу ні Міністерство економіки, ні тим більше, не маючи законних повноважень, Фінмоніторинг, ні Кабінет міністрів не ініціювали санкції. Крім Указу, де зазначено моє прізвище. Бо всі рази ініціювала Служба безпеки України. Але в поданні Служби безпеки України немає прізвища Порошенко", – зауважив політик після засідання Верховного суда за його позовом щодо незаконності санкцій.

Адвокат Ігор Головань повідомив, що відповідно до Кодексу адміністративного судочинства саме представники влади мають довести правомірність своїх дій і надати всі підстави для запровадження санкцій проти Порошенка, але досі цього не зробили.

Він розповів, що центральні органи влади, зокрема, президент України, не мають електронних кабінетів, тому всі матеріали у справі їм надсилаються поштою, яку вони просто не забирають з відділення.

На судовому засіданні були присутні представники 11 дипломатичних установ, журналісти українських та іноземних медіа, громадські активісти, народні депутати. Наступне судове засідання відбудеться 23 липня об 11:00.

Як повідомлялося, 13 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення РНБО від 12 лютого 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Згідно з додатком до документа, санкції введено проти п'яти фізичних осіб: Порошенка, Ігоря Коломойського, ексвласника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова та екснардепа Віктора Медведчука.

Порошенко оскаржив санкції у Верховному Суді. 17 квітня суд почав розгляд позовної заяви у присутності народних депутатів України, а також дипломатів з місії Європейського Союзу, представників посольств Німеччини, Польщі, Австрії, Швеції, Литви, Данії. Представники Порошенка наголошують, що санкції накладено незаконно як на громадянина України, який перебуває в країні, тоді як "терористом" його вважає лише Росія. Відтак, жодних підстав відповідно до закону для санкцій немає.

19 червня Порошенко заявив, що указ Зеленського про запровадження санкцій проти нього має бути скасовано, оскільки перевищено термін надання документів про підстави таких санкцій. "Сьогодні вже п’ять місяців як суд розглядає ці незаконні санкції. Хочу окремо наголосити, що закон відводить суб’єктам владних повноважень – а це є у нас президент України, Кабмін як ініціатори – 15 днів для вичерпного надання всіх і будь-яких підстав, які дозволяли б суб’єкту владних повноважень застосовувати санкції", – сказав політик.

Порошенко вважає, що якщо немає юридичних підстав для запровадження санкцій проти нього, то підстави є лише політичні.

20 червня адвокати Порошенка представили Верховному суду матеріали із фальшування документів, на основі яких було ухвалене рішення Ради нацбезпеки і оборони про запровадження незаконних санкцій проти нього. За його словами, документи в секретаріат РНБО поступили 13 лютого, а рішення про санкції щодо нього прийнято 12 лютого. Порошенко також заявив, що Держфінмоніторинг відповів відмовою на вимогу надати подання для Верховного суду і пов'язує ще з особистою позицією голови відомства Філіпа Проніна.