Порошенко вважає неконституційним голосування за прем’єра в Раді через відсутність коаліції

Фото: https://eurosolidarity.org/2025/07/15

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко наполягає на відсутності монобільшості фракції "Слуга народа" на правах коаліції у Верховній Раді, і з огляду на це розцінює голосування за призначення нового прем’єр-міністра в парламенті у четвер як неконституційне, повідомляється на сайті політсили.

"Зараз 231 депутат коаліції монобільшості – це фейк. Частина з них ховається від корупційних органів за кордоном, частина з них точно не підтримує кандидатуру прем’єр-міністра і не є членами коаліції", – сказав Порошенко під час обговорення кандидатури прем’єр-міністра у Верховній Раді.

Він нагадав, що у 2019 році у перший же тиждень президентської каденції Володимира Зеленського Державне бюро розслідувань (ДБР) порушило кримінальну справу через нібито відсутність коаліції при призначенні голови уряду у 2016 році, і ця справа багато років розглядалася діючим складом ДБР.

"Я впевнений, що ми не маємо порушувати Конституцію", – сказав Порошенко.

В партії наголошують, що під час голосування за кандидатуру Юлії Свириденко на посаду прем’єра фракція монобільшості "Слуга народу" дала лише 201 голос "за" з 226-ти необхідних.

Як повідомлялося, всього за кандидатуру Свириденко, внесену президентом Володимиром Зеленським, на засіданні парламенту в четвер усього проголосувало 262 народних депутати. Крім депутатів від "Слуги народу" свої голоси в підтримку її призначення віддали 10 депутатів групи "Відновлення", 12 депутатів групи "За майбутнє" і 15 депутатів групи "Довіра", а також 13 позафракційних депутатів. У фракції "Голос" проголосував "за" призначення один народний депутат. Фракція "Європейська солідарність" одноголосно проголосувала "проти" призначення Свириденко, фракція "Батьківщина" утрималась від голосування.