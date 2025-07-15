Інтерфакс-Україна
Політика
13:12 15.07.2025

Орбан закликає ЄС ввести санкції проти України

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Орбан закликає ЄС ввести санкції проти України
Фото: https://www.facebook.com/orbanviktor

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликає Європейський Союз до введення санкцій проти України у зв’язку зі смертю українського військовослужбовця угорської національності Йосипа Шебештеня, у якій Орбан звинувачує працівників ТЦК.

"Йосипа Шебештеня забили до смерті під час примусової мобілізації на Закарпатті. Уряд Угорщини сьогодні закликав Брюссель негайно внести українських керівників, відповідальних за смерть угорського громадянина Йожефа Себестієна, до списку санкцій Європейського Союзу за порушення прав людини", - написав Орбан у Facebook.

Як повідомлялось, заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр заявив про виклик посла України в Будапешті через смерть українського військовослужбовця угорської національності, яка, за його твердженням, начебто сталася внаслідок побиття під час мобілізації.

В свою чергу, в командуванні Сухопутних військ ЗСУ висловили співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця Йосипа Шебештеня, і зазначили, що той є громадянином України, був мобілізований до лав ЗСУ на законних підставах 14 червня після проходження медкомісії, яка визнала його придатним до військової служби, і з 15 червня проходив підготовку в одній з військових частин.

"18 червня 2025 року він самовільно залишив розташування військової частини, без зброї, що зафіксовано в офіційному акті службового розслідування. В подальшому з’ясовано, що 24.06.2025 року громадянин Шебештень Й.Й. особисто звернувся на приймальне відділення екстреної невідкладної допомоги Берегівської ЦРЛ, де останньому було встановлено діагноз: гостра реакція на стрес та проведено госпіталізацію на стаціонарне лікування до Обласного закладу з надання психіатричної допомоги м. Берегове (згідно медичної карти стаціонарного хворого, жодних тілесних ушкоджень при обстеженні не виявлено). Висновок судово-медичної експертизи підтверджує, що причиною смерті, яка настала 06.07.2025 року, стала тромбоемболія легеневої артерії, без ознак тілесних ушкоджень, які могли б свідчити про насильство", - йдеться в повідомленні.

В Сухопутних військах категорично відкинули припущення про примусову мобілізацію, жорстоке поводження або порушення прав людини з боку ТЦК та СП чи інших посадових осіб ЗСУ і заявили про відкритість до прозорого вивчення обставин ситуації.

 

Теги: #угорщина #орбан

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