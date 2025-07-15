Трамп пішов на ескалацію з РФ, бо Путін його не поважає і вестиме переговори лише за наявності загроз – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп змінив підхід до РФ і навіть розглядав поставки Україні крилатих ракет "Томагавк" після того, як визнав, що Володимир Путін не піде на поступки без більшого тиску, йдеться у статті оглядача Девіда Іґнатуса, опублікованому у виданні The Washington Post у вівторок з посиланням на власне неназване джерело, знайоме з обговореннями в адміністрації.

"Трамп вирішив піти на ескалацію з трьох причин. По-перше, він вважав, що Путін не поважає його, вдаючи готовність до миру, але ігноруючи заклик президента США до припинення вогню. По-друге, він побачив ефективність військової сили США у використанні бомбардувальників B-2 та ракет "Томагавк" проти Ірану. І по-третє, він думав, що Путін вестиме переговори лише за загрози застосування більшої сили", - пише видання.

Відзначається, що Трамп "вирішив ескалювати, щоб деескалювати".

Також автор з посиланням на власні джерела повідомляє, що Трамп розглядав можливість відправки в Україну крилатих ракет "Томагавк", які були запущено проти іранських цілей минулого місяця, що зробить вразливою російську столицю, але втілення цієї ідеї наразі відкладене на невизначений термін.

"Якщо їх запустити з України, вони можуть уразити Москву та Санкт-Петербург, і це питання обговорювалося ще в п'ятницю. Але, як мені сказали, "Томагавки" поки що виключені зі списку поставок. Їх можуть розгорнути пізніше, якщо Трамп захоче ще більше важелів впливу", - повідомив автор.

За його інформацією, протягом кількох місяців представники Пентагону закликали до глибших ударів по РФ за допомогою систем ATACMS. "Щоразу, коли ліміт дальності збільшувався, росіяни просто переміщували свої літаки та інше обладнання поза межі досяжності українців. Тепер це буде складніше", - йдеться в статті.

Автор відзначає, що Трамп "жорстко грає" з Путіним і злий на нього.

"Трамп зробив правильний вибір, визнавши, що Путін не піде на поступки без більшого тиску. Але президент також почав ескалацію, ризики якої невідомі. Цікаво, що єдине питання, на яке Трамп не хотів відповідати на засіданні в Овальному кабінеті в понеділок, було: якщо Путін вирішить продовжити ескалацію, як далеко ви готові зайти у відповідь?... Якщо Трамп зможе змусити цю нову кампанію тиску спрацювати, він може заслужити на відому Нобелівську премію (миру – ІФ-У). Але на шляху до миру може бути більше динаміту", - йдеться в статті.