Інтерфакс-Україна
Політика
19:10 14.07.2025

Климпуш-Цинцадзе про конференцію у Римі: Варто говорити не про відновлення, а про реформи

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Климпуш-Цинцадзе про конференцію у Римі: Варто говорити не про відновлення, а про реформи

Сьогодні, щоб Україна змогла вистояти у війні, варто говорити не про відновлення, а про стійкість і реформи, вважає голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Ми знову чуємо про великі цифри, гучні анонси, але перед тим, як про це предметно говорити, треба детально все проаналізувати. Поки це на рівні гарних розмов… Цінуючи підтримку партнерів, вважаю, однак, що зараз першочерговим є питання безпеки, а далі вже все інше. І зараз мало б йтися не про відновлення, а насамперед про стійкість і реформи, які критичні для того, щоб ми вистояли у війні. Але ми бачимо, що українська влада рухається у зворотному напрямку", - сказала Климпуш-Цинцадзе агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи результати Міжнародної конференції з питань відновлення України-2025 у Римі.

За словами Климпуш-Цинцадзе, конференція відбувалася на сумному тлі непризначення керівника БЕБ і за участі Чернишова (віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов, якому повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб - ІФ-У).

"Це поганий дзвіночок про перспективи нашої ефективності та спроможності опиратися ворогу. У таких умовах розмови про відновлення стають дедалі гіпотетичними. Тим часом про поразку України західні медіа, на жаль, уже говорять як про реальну можливість… Тож ми зайняті зовсім не тими речами у вирішальний момент", - зазначила народна депутатка.

Вона також повідомила, що фракція "Європейська солідарність" зробила запит про реальні результати попередніх конференцій із відновлення України.

Теги: #думка #відновлення #конференція

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