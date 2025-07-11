Інтерфакс-Україна
Політика
19:20 11.07.2025

Партія "ГОЛОС" заявляє про "політичну розправу" над Шабуніним

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Партія "ГОЛОС" заявляє про "політичну розправу" над Шабуніним

Політична партія "ГОЛОС" в п'ятницю виступила з публічною заявою щодо обшуків у голови Центру протидії корупції (ЦПК) Віталія Шабуніна, в який наголосила на незаконності дій правоохоронців та на наявність ознак "політичної розправи" в їх діях.

"Сьогодні, 11 липня 2025 року, стало відомо, що, ймовірно, Державне бюро розслідувань проводить обшуки у голови Центр Протидії Корупції. Обшуки проходять у військовій частині, де служить Віталій, та вдома, де він не проживає вже кілька місяців. За даними з відкритих джерел, обшуки проводяться без ухвали суду, що суперечить кримінально-процесуальному законодавству, яке не передбачає проведення обшуків та вилучення будь-яких речей до внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР", - йдеться у заяві, що оприлюднив народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Телеграмі.

Члени депутатської фракції ПП "ГОЛОС" заявляють, що у такому випадку правоохоронці можуть використовуватись владою з метою політичної розправи, і такі дії є абсолютно неприйнятними.

"Використання правоохоронних органів з метою тиску на політичних опонентів влади набуває ознак системності. І це в рази небезпечніше у момент, коли ворог робить все для розколу суспільства, а опоненти серед членів ЄС у цей час критикують Україну, намагаючись зірвати процедуру вступу", – наголосив член депутатської фракції ПП "ГОЛОС" Ярослав Юрчишин.

Парламентарі закликають владу зупинити незаконні дії правоохоронних органів та надати публічні роз'яснення ситуації навколо тиску на Віталія Шабуніна та його родину.

 

Теги: #голос #позиція #цпк

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