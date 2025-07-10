Розвиток військового та технологічного секторів може привести Україну до економічного чуда та успішної євроінтеграції - Мерц

Україні разом з європейськими партнерами необхідно розбудовувати військовий та технологічний сектори, це може привести Україну до успішної європейської інтеграції, заявив Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

"Нам необхідно вибудовувати також суспільну роботу по розвитку військового і технологічного сектору. Це – можливість привести Україну до економічного чуда і до її успішної європейської інтеграції", - сказав Мерц на пленарній сесії Конференції з відновлення України в Римі (URC2025) в четвер.

Він запевнив, що Німеччина стійко підтримує Україну на її шляху до членства в ЄС. За словами Мерца, цей шлях – це нові закони і боротьба з корупцією. В цьому контексті він попросив Україну продовжувати посилювати боротьбу з корупцією.