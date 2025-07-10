Мелоні: інвестиції у відбудову України є інвестиціям в країну, яка показує стійкість, а також інвестиції в ріст всієї Європи

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні закликала представників бізнесу інвестувати в Україну як стійку державу, відзначивши, що це інвестиції у зростання всієї Європи.

"Меседж, який ми хочемо сьогодні запустили для бізнесів і підприємців, дуже простий: не бійтеся брати участь у відновленні України, тому що інвестиції у відбудову України – це є інвестиції успішні, інвестиції у країну, яка показує свою стійкість, і також це є інвестиції у ріст Європі взагалі, інвестиції у безпеку наших громадян", - сказала Мелоні на пленарній сесії Конференції з відновлення України в Римі (URC2025) в четвер.