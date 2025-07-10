Інтерфакс-Україна
Політика
12:49 10.07.2025

Відбудовою України не мають скористатися країни, які зараз фінансують РФ - Мелоні

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Відбудовою України не мають скористатися країни, які зараз фінансують РФ - Мелоні
Фото: https://www.facebook.com/giorgiameloni.paginaufficiale/

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявляє, що з повоєнної відбудови України не мають скористатися країни, які зараз допомагають РФ.

"Ми повинні впевнитись, що відбудова не буде на користь тих країн, які не вклалися у фінансування підтримки України, а навпаки вкладають у фінансування РФ", - сказала Мелоні на пленарній сесії Конференції з відновлення України в Римі (URC2025) в четвер.

Вона зазначила, що Україну "потрібно відбудувати як вільну, незалежну країну". "Не лише сама Україна повинна сама себе захищати – ми повинні докласти всіх зусиль, щоб ми досягли миру. Але також ми повинні уявити собі, що буде після цього. Ми повинні відбудувати все, що було зруйновано: школи, лікарні", - сказала голова італійського уряду.

Вона також відзначила, що РФ інтенсифікувала свої атаки України та руйнує важливу для України інфраструктуру. "Це їхня ціль з початку війни. Вони стараються принести темряву, голод, страх. І цей план не вдався їм, як і інші плани. Не вдався, бо ми всі побачили, що український народ – це сильний народ, і також не вдалося, бо міжнародна спільнота об'єдналася, надаючи необхідну допомогу. Ми повинні пам'ятати про це і робити все можливе, щоб не повторювались такі жахи", - додала Мелоні.

 

Теги: #urc2025 #мелоні #відновлення

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