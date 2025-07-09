Інтерфакс-Україна
Політика
20:26 09.07.2025

Орбан закликав президентку ЄК фон дер Ляєн піти у відставку

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Орбан закликав президентку ЄК фон дер Ляєн піти у відставку

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн піти у відставку.

"Завтра в Європейському парламенті буде бурхливий день. Депутати Європарламенту голосуватимуть за те, чи повинна Урсула фон дер Ляєн продовжувати очолювати брюссельську бюрократію", - написав він у соціальній мережі Х у середу.

"Пані Президенте, лідерство — це відповідальність. Час йти!", - завершив свій допис Орбан.

Як повідомлялося, у Європейському парламенті 10 липня планується голосування за вотум недовіри очільниці ЄК фон дер Ляєн та її колегії комісарів. Це голосування ініціював євродепутат від ультраправої партії "Альянс за союз румунів" (AUR) Георге Піперя. Причиною стало обурення парламентаря таємним листуванням фон дер Ляєн із гендиректором фармацевтичної компанії Pfizer Альбертом Бурлою під час переговорів щодо закупівлі вакцини проти COVID-19.

Сама фон дер Ляєн під час дебатів у Європарламенті 7 липня виступила різко проти цієї ініціативи. "Це (пропозиція про вотум недовіри. – ІФ-У) взято просто зі старого посібника екстремістів, воно поляризує суспільство, підриває довіру до демократії", - сказала вона.

Тим часом, за даними DW, пропозицію Піперя, підтримали близько 75 його колег, що перевищує необхідну для відповідного розгляду планку в 10 відсотків від загальної кількості депутатів Європарламенту, в якому налічується 720 членів.

 

Теги: #ляєн #відставка #орбан

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