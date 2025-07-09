Інтерфакс-Україна
Політика
16:27 09.07.2025

Єврокоміссар з прав людини заявляє про випадки вибіркового військового набору в Україні та інші порушення при мобілізації - меморандум

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Порушення прав людини в ході загальної мобілізації в Україні стали систематичними та поширеними, необхідне запровадження механізму запобігання таким випадкам, йдеться в меморандумі про елементи прав людини для миру в Україні, опублікованому комісаром Ради Європи з прав людини Майклом О'Флаерті на сайті Офісу Ради Європи в Україні у середу.

За його словами, згідно з заявою заяву Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, такі порушення включають побиття, жорстокі арешти, відмова у доступі до адвоката, тримання під вартою без права зв'язку зі світом, мобілізацію людей з інвалідністю та інші неприйнятні дії.

"Комісар отримує аналогічні повідомлення, включаючи заяви про катування та смерть під час набору військовослужбовців. Хоча Україна має право законно набирати своїх військових, Комісар вважає ці повідомлення тривожними та закликає українську владу ефективно їх розслідувати. Крім того, українська влада повинна запровадити механізм запобігання порушенням прав людини під час мобілізації, зокрема шляхом запровадження незалежного нагляду для моніторингу військового набору та відвідування будь-яких місць, де новобранці можуть бути позбавлені волі. Усім офіцерам військового набору слід донести чітке повідомлення про нульову толерантність до катувань чи іншого жорстокого поводження та пройти навчання щодо поводження з людьми з дотриманням прав людини", - йдеться в меморандумі.

О'Флаерт вважає, що масштаби проблеми вимагають ширшого спектру заходів для ефективного вирішення проблеми, ніж рекомендації військовим вербувальникам.

Комісар також заявляє про стурбованість повідомленнями про випадки ймовірного залякування та інших форм переслідування, зокрема, вибіркової мобілізації, щодо українських журналістів, юристів, громадянського суспільства, політичних лідерів та лідерів громадської думки, які критикують уряд. "Комісар рекомендує ефективно розслідувати повідомлення про залякування та переслідування. Слід також звернути увагу на повідомлення про вибіркове використання військового набору, що може мати негативний вплив на свободу слова та, загалом, на громадянське суспільство", - йдеться в меморандумі.

Він також рекомендує Україні дотримуватися міжнародних стандартів щодо відмови від військової служби з мотивів переконань, узагальнених Венеціанською комісією у її звіті amicus curiae щодо альтернативної (невійськової) служби.

Комісар О'Флаерті здійснив візит до України 17-21 березня і зосередив його на важливості включення прав людини як керівних принципів до будь-яких переговорів щодо миру. Комісар зазначає, що справедливого, тривалого та ефективного миру можна досягти лише шляхом його закріплення в міжнародній системі прав людини. Меморандум сприяє інтеграції прав людини в мирні переговори, поєднуючи точки зору як правозахисників, так і фахівців з врегулювання конфліктів.

Теги: #меморандум #мобілізація #порушення_прав_людини

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