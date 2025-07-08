На цьому тижні країни ЄС дійдуть згоди разом із Словаччиною і Угорщиною щодо 18-го пакету санкцій проти РФ, прогнозує Стефанішина

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина прогнозує, що на поточному тижні країни Європейського Союзу дійдуть згоди разом із Словаччиною і Угорщиною щодо 18-го пакету санкцій проти Росії.

"За моєю інформацією, цього тижня все ж таки дійдуть згоди європейські країни щодо 18-го пакету санкцій разом із Словаччиною і Угорщиною. Але примітно те, що у минулий період, коли приймалося рішення щодо 17-го пакету, Угорщина не голосувала за це рішення аж до останнього дня, і навіть була майже одна доба, коли ці санкції не були введені в дію", - сказала Стефанішина в інтерв'ю для "Факти ICTV".

Як повідомлялося, 5 липня стало відомо, що Словацька Республіка вдруге заблокувала ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії на рівні Комітету постійних представників країн-членів ЄС (Coreper).