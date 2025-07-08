Інтерфакс-Україна
Політика
09:28 08.07.2025

МЗС Франції анонсував нові жорсткі санкції проти РФ через зростання ударів по Україні

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МЗС Франції анонсував нові жорсткі санкції проти РФ через зростання ударів по Україні
Фото: Getty Images

Європа готується ухвалити найсуворіші санкції проти Росії за останні три роки у відповідь на зростання кількості атак по Україні, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в ефірі телеканалу TF1.

"Ми хочемо, щоб Володимир Путін нарешті погодився на припинення вогню, адже ми бачимо, що після того, як президент Трамп запропонував 30-денне перемир’я, кількість російських ударів по Україні зросла у п’ять разів", — наголосив Барро. "Це не може більше тривати, це має припинитися", — додав він.

За словами міністра, "у координації з зусиллями американських сенаторів Європа готується ухвалити — на основі французьких пропозицій — найсуворіші санкції за останні три роки, які безпосередньо позбавлять Володимира Путіна ресурсів, що дозволяють йому продовжувати цю війну".

Йдеться, зокрема, про нафтові доходи та фінансових гравців із Росії або третіх країн.

Крім того, Барро зазначив, що Путін "більше не просувається" на фронті, а лише "обрушує ракети й дрони на житлові райони, спричиняючи численні жертви серед цивільного населення".

"Ми справді маємо намір змусити його поступитися", — підсумував глава МЗС Франції.

 

Теги: #санкції #франція

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