Орбан звинуватив Україну у підготовці до впливу на вибори 2026 року та діяльність її спецслужб в країні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Україна намагається вплинути на вибори в країні, заплановані на наступний 2026 рік в Угорщині, щоб привести до влади проукраїнський уряд, який має схвалити вступ України до Європейського Союзу, пише PolSatNews.

"Україна розгорнула активні спецслужби, щоб вплинути на парламентські вибори 2026 року та привести до влади проукраїнський уряд, який схвалить вступ Києва до Європейського Союзу", - сказав Орбан в ефірі Kossuth Radio, додавши, що активність українських служб в Угорщині "постійна".

Голова угорського уряду переконаний, що Україна розробила "план створення великої партії", яка "має виграти вибори, а потім реалізувати рішення, прийняті в Брюсселі".

"Українці починають розуміти, що найважливішим питанням для Європи в наступні 10 років буде питання війни та миру, тобто чи буде країна, яка воює, прийнята до ЄС, чи ні. Саме тому служби постійно перебувають в Угорщині", – додав політик.

Орбан також стверджує, що діяльність українських спецслужб помітна не лише серед політиків, а й серед організацій та ЗМІ в країні.

Як повідомлялося, Служба безпеки України 9 травня повідомила, що викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність. Завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів: зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська, йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

За результатами комплексних заходів на Закарпатті СБУ затримала двох агентів із мережі угорської спецслужби. Як встановило розслідування, куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу вже ідентифіковано СБУ.

Пізніше у той же день міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто оголосив про вислання з країни двох працівників українського посольства, яких він звинуватив у шпигунській діяльності. "Сьогодні ми вислали із Угорщини двох шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям у посольстві України у Будапешті. Ми щойно передали рішення та список послу України у Будапешті тут, у Міністерстві закордонних справ", - повідомив він у Facebook.

Сіярто також звинуватив Україну у проведенні "антиугорської пропагандистської кампанії" у відповідь на те, що Угорщина "хоче миру".

У відповідь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про висилку угорських дипломатів з України. "Двоє угорських дипломатів мають залишити нашу країну протягом 48 годин. Щойно ми запросили посла Угорщини до МЗС України та вручили йому відповідну ноту. Ми діємо у відповідь на дії Угорщини, виходячи з принципу взаємності та наших національних інтересів", – зазначив він.

10 червня повідомив президент України Володимир Зеленський заявив, що Будапешт різними способами намагався втрутитися в українські внутрішні справи, однак більшість випадків вирішувалися тихо. Говорячи про агентурну мережу угорської розвідки, яка була викрита на початку травня, президент додав, що її будували з 2021 року, а питання військового характеру ставили в 2024-25 роках.