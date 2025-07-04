Інтерфакс-Україна
Політика
14:45 04.07.2025

Україні потрібна постійна оборонна та військова підтримка - заява парламентаріїв країн Європи

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Україні потрібна постійна оборонна та військова підтримка - заява парламентаріїв країн Європи

 Постійна оборонна та військова підтримка України життєво необхідна для порятунку тисяч мирних жителів, яких Росія щодня вбиває, заявили парламентарі низки європейських країн.

"Постійна оборонна підтримка України є критично важливою. Вона життєво необхідна для порятунку тисяч життів мирних жителів, яких Росія щодня вбиває під час своїх терористичних атак. Військова підтримка також є важливою для того, щоб примусити Росію до переговорів, оскільки вона розуміє лише мову сили", - зазначається у заяві членів

Європарламенту та національних парламентів з нагоди 249-ї річниці незалежності Сполучених Штатів Америки, яка є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

У заяві підкреслюється, що Україна повинна мати перевагу на полі бою, змушуючи Путіна припинити війну, а для цього потрібно більше зброї та боєприпасів, які постачатимуться стабільно та своєчасно.

"Вкрай необхідно терміново забезпечити Україну винищувачами F-16, потужними системами протиповітряної оборони, такими як Patriot, та ракетами для таких систем, щоб створити ефективний повітряний щит, здатний зупиняти російські балістичні ракети, постачати далекобійну зброю, безпілотники та артилерійські боєприпаси, а також інвестувати в їх спільне виробництво в Україні. Будь-яка затримка означатиме, що російські агресори щодня вбиватимуть більше… невинних людей, включаючи жінок та дітей", - підкреслюється у документі.

Автори заяви висловили впевненість, що разом, за лідерства президента США Дональда Трампа та підтримки дипломатичних зусиль з боку двопартійного та двопалатного Конгресу США, вдасться підірвати сучасну "вісь зла", досягти всеосяжного, справедливого та тривалого миру для України, відновити повагу до міжнародного права та зміцнити трансатлантичну та глобальну безпеку.

Серед підписантів заяви - голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу"), голови та заступники комітетів закордонних справ парламентів Естонії, Чехії, Фінляндії, Литви, Хорватії, Німеччини, члени національних парламентів, а також депутати Європарламенту.

4 липня США святкують 249-річчя незалежності країни.

Теги: #оборона #підтримка_україни

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