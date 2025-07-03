Зеленський мав аудієнцію у короля Данії

Президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію в короля Данії Фредеріка X, повідомляє пресслужба президента.

"Глава держави подякував Данії та данському народові за підтримку України із самого початку повномасштабної російської агресії, військову та гуманітарну допомогу, розвиток спільного оборонного виробництва та інвестиції в український ОПК", - йде мова у повідомленні.

Окрім того, Зеленський відзначив лідерство данського уряду в коаліції бойової авіації, зокрема, постачання всіх обіцяних винищувачів F-16 в Україну та навчання пілотів.

Під час аудієнції обговорили патронат над постраждалими регіонами, розвиток українсько-данської співпраці у військовій медицині та проєкти підтримки українських ветеранів.

Президент запросив данські компанії до співробітництва з українськими колегами в галузях протезування та реабілітації.