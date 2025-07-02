Рютте: Україна у "короткостроковій перспективі" не зможе обійтися без допомоги США

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що у "короткостроковій перспективі" Україна не зможе обійтися без допомоги партнерів, зокрема США, у постачанні боєприпасів та систем протиповітряної оборони.

"У короткостроковій перспективі Україна не зможе обійтися без усієї підтримки, яку вона може отримати у плані боєприпасів та систем протиповітряної оборони, минулого тижня президент (Трамп – ІФ-У) та президент Зеленський це обговорювали, особливо сфокусувавшись на ППО", - сказав Рютте в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Віг також зазначив, що підтримка України з боку європейських партнерів зростає та "вже сягає 45 млрд цього року", але вона не є негайною, та вони не можуть оперувати без "практичної підтримки США".

"В інтересах США – не програти війну в Україні. Мати Росію на кордонах з Європою – це небезпека. Безпека Європи – це безпека США, все цілком взаємопов'язано", - додав він.