Інтерфакс-Україна
Політика
17:51 01.07.2025

Зеленський обговорив з Алієвим боротьбу проти агресії РФ та розвиток двосторонніх відносин

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Зеленський обговорив з Алієвим боротьбу проти агресії РФ та розвиток двосторонніх відносин

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та висловив солідарність з азербайджанським народом і співчуття у зв’язку із жорстоким затриманням громадян Азербайджану та вбивством братів Сафарових у російському Єкатеринбурзі.

"Ільхам Алієв поділився деталями, які вже вдалося встановити. Вони вкотре демонструють ненависть, шовінізм і цинізм росіян. Президент Азербайджану подякував за підтримку з боку України та українського народу", - повідомляється на сайті голови Української держави у вівторок.

Повідомляється, що сторони "обговорили боротьбу українців проти російської агресії, спільні з партнерами кроки для закінчення війни та розвиток двосторонніх відносин між Україною та Азербайджаном в енергетичній сфері". Зеленський та Алієв домовилися доручити командам провести засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва вже в липні.

Як повідомлялося, російські правоохоронці в п'ятницю провели обшуки в будинках азербайджанських мешканців в адміністративному центрі Свердловської області РФ. Загинули двоє громадян Азербайджану, кілька інших отримали серйозні поранення, а дев’ять осіб затримані.

У суботу міністерство викликало повіреного у справах посольства РФ в Баку Петра Волокових, вимагаючи повного розслідування та притягнення винних до відповідальності. Після цього Азербайджан скасував усі культурні заходи за участі російських державних та приватних установ на знак протесту проти загибелі своїх громадян.

 

Теги: #азербайджан #алієв #зеленський

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