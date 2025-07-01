Інтерфакс-Україна
Політика
15:30 01.07.2025

Ідея об'єднання Мінветеранів з іншим міністерством є помилковою - нардеп

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Ідея об'єднання Мінветеранів з іншим міністерством є помилковою - нардеп

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність") вважає недоцільним можливе приєднання Міністерства у справах ветеранів до іншого міністерства.

"У телеграм-каналах та деяких ЗМІ знову почала з’являтись інсайдерська інформація про можливе з’єднання Міністерства у справах ветеранів з іншими міністерствами чи держустановами. Тобто чергове безглузде та хибне переформатування замість набуття Міністерством спроможності для втілення реальної ветеранської політики на державному рівні", - сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

На думку Фріз, необхідно зберегти та посилити Мінветеранів як окремий центральний орган виконавчої влади для реалізації ветеранської політики.

"Україну в сучасній війні боронять сотні тисяч захисників та захисниць, ми налічуватимемо мільйони ветеранів та ветеранок і саме тому нам потрібне сильне та незалежне міністерство, а не придаток до іншої установи. Його обнулення дорівнює зраді державних обовʼязків перед нашими ветеранами", - підкреслила політик.

Народна депутатка також впевнена у необхідності відновлення в наступному скликанні парламенту комітету в справах ветеранів, який функціонував у 2014–2019 роках.￼ "Це потрібно для досягнення синергії між урядом та парламентом у роботі над змінами до законодавства та відстоюванням бюджету", - зазначила Фріз.

Вона нагадала, що у 2019 р. в рамках переформатування уряду Мінветеранів об’єднали з Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, а за рік у 2020 р. міністерство знову стало самостійним центральним органом виконавчої влади.

За словами Фріз, у Мінветеранів з 2019 року змінилося п’ятеро керівників.

Народна депутатка також звернула увагу, що міністерства у справах ветеранів існують у США, Канаді, Хорватії.

Фріз очолювала міністерство у справах ветеранів України у 2018-2019 роках. ес

Теги: #мінветеранів #фріз

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