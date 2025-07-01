Інтерфакс-Україна
Політика
11:06 01.07.2025

Данія розпочала головування у Раді ЄС

2 хв читати
Данія розпочала головування у Раді ЄС

Данія розпочала головування у Раді Європейського Союзу, яке триватиме з 1 липня до 31 грудня 2025 року.

Як зазначають в Офісі віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, серед своїх основних пріоритетів Данія визначила розбудову безпечної Європи, а також конкурентоспроможного та зеленого ЄС.

У фокусі головування Данії буде: робота над просуванням розширення Євросоюзу на основі заслуг і підготовка ЄС до розширення шляхом внутрішніх реформ.

"В умовах триваючої російської агресії проти України, розбудова міцнішого і більш стійкого ЄС, який бере на себе відповідальність за власну безпеку, – необхідність. Посилення оборонної здатності ЄС до 2030 року. Це також стане надійним внеском в євроатлантичну безпеку. Зокрема йдеться про розвиток європейської оборонної промисловості. Політична, військова, економічна та цивільна підтримка України, а також політика ЄС щодо збереження тиску на росію, зокрема за допомогою санкцій, має бути продовжена", - йдеться в повідомленні Офісу з посиланням на офіційну сторінку данського головування.

Серед іншого, Данія має намір зосередитися на: забезпеченні здорової економічної політики в ЄС, посиленні європейської конкурентоспроможності та продуктивності, зміцненні оборони та безпеки Європи в умовах мінливого світу та міжнародної економіки, боротьбі з нелегальною міграцією та ефективний контроль зовнішніх кордонів ЄС.

Як повідомлялося, з 1 січня 2025 року у Раді ЄС головувала Польща. Кожні півроку головування в Раді ЄС переходить від однієї країни ЄС до іншої на ротаційній основі.

Теги: #данія #рада_єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:51 25.06.2025
Зеленський: Данія стане першою країною, з якою ми запустимо спільне виробництво далекобійних дронів і ракет за межами України

Зеленський: Данія стане першою країною, з якою ми запустимо спільне виробництво далекобійних дронів і ракет за межами України

12:53 25.06.2025
Прем'єрка Данії зустрілася із Зеленським, запевнила у подальшій підтримці

Прем'єрка Данії зустрілася із Зеленським, запевнила у подальшій підтримці

18:29 24.06.2025
Данія виділила 500 млн крон для запуску українського оборонного виробництва на своїй території - Умєров

Данія виділила 500 млн крон для запуску українського оборонного виробництва на своїй території - Умєров

17:34 20.06.2025
Рада ЄС 23 червня обговорить 18-й пакет санкцій для Росії, ухвалення рішення не передбачається

Рада ЄС 23 червня обговорить 18-й пакет санкцій для Росії, ухвалення рішення не передбачається

11:55 13.06.2025
Рада ЄС ухвалить політичне рішення продовжити дозвіл перебувати українським біженцям в ЄС до березня 2027

Рада ЄС ухвалить політичне рішення продовжити дозвіл перебувати українським біженцям в ЄС до березня 2027

07:09 11.06.2025
Данія хоче терміново придбати наземні системи ППО у європейських виробників

Данія хоче терміново придбати наземні системи ППО у європейських виробників

17:30 09.06.2025
Рада ЄС 13 червня планує ухвалити рішення про продовження тимчасового захисту українців до весни 2027 року

Рада ЄС 13 червня планує ухвалити рішення про продовження тимчасового захисту українців до весни 2027 року

17:35 23.05.2025
Представники ділових кіл Данії відвідали Україну для вивчення бізнес-можливостей – посольство

Представники ділових кіл Данії відвідали Україну для вивчення бізнес-можливостей – посольство

03:12 18.05.2025
Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на понад 4 млрд крон

Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на понад 4 млрд крон

21:16 16.05.2025
Данія готує 26 пакет військової допомоги Україні – Зеленський

Данія готує 26 пакет військової допомоги Україні – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Європейска рада не змогла ухвалити 18-ий пакет санкцій для РФ, робота буде продовжена – висновки саміту

Зеленський і Трамп обговорювали закупівлю Україною американських систем ППО

Зеленський і Трамп обговорювали закупівлю Україною американських систем ППО

Трамп пообіцяв розглянути можливість постачання Україні більшої кількості ракет Patriot

Трамп заявив, що не обговорював із Зеленським припинення вогню: я хотів дізнатися, як у нього справи

ОСТАННЄ

Україна мала вийти з Оттавської конвенції з початком повномасштабної війни - член комітету нацбезпеки

Трамп підписав указ про скасування низки санкцій проти Сирії - Білий дім

Зеленський: ЄС близькі до 18-го пакету санкцій, але поки є непорозуміння з офіційним Будапештом

Апеляційний суд підтвердив незаконність відмови Порошенку виїжджати за кордон – адвокат

Сибіга: ми дуже розраховуємо, що 18-й пакет санкцій ЄС буде прийнято найближчим часом

Федоров, Стефанішина, Галущенко, Гринчук, Сибіга, Бідний, Сметанін, Умєров можуть зберегти посади у разі переформатування уряду, допускає Железняк

Сенатор Грем каже, що Трамп підтримав його законопроєкт про 500% санкції до країн, які купують продукцію в РФ

Дуда сподівається, що співпраця між Україною та Польщею збережеться на десятиліття

Американський сенат не ухвалив резолюцію, яка заборонила б Трампу атакувати Іран без схвалення конгресу - ЗМІ

Трамп відмовляється від скасування санкцій щодо Ірану

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА