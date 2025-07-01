Данія розпочала головування у Раді ЄС

Данія розпочала головування у Раді Європейського Союзу, яке триватиме з 1 липня до 31 грудня 2025 року.

Як зазначають в Офісі віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, серед своїх основних пріоритетів Данія визначила розбудову безпечної Європи, а також конкурентоспроможного та зеленого ЄС.

У фокусі головування Данії буде: робота над просуванням розширення Євросоюзу на основі заслуг і підготовка ЄС до розширення шляхом внутрішніх реформ.

"В умовах триваючої російської агресії проти України, розбудова міцнішого і більш стійкого ЄС, який бере на себе відповідальність за власну безпеку, – необхідність. Посилення оборонної здатності ЄС до 2030 року. Це також стане надійним внеском в євроатлантичну безпеку. Зокрема йдеться про розвиток європейської оборонної промисловості. Політична, військова, економічна та цивільна підтримка України, а також політика ЄС щодо збереження тиску на росію, зокрема за допомогою санкцій, має бути продовжена", - йдеться в повідомленні Офісу з посиланням на офіційну сторінку данського головування.

Серед іншого, Данія має намір зосередитися на: забезпеченні здорової економічної політики в ЄС, посиленні європейської конкурентоспроможності та продуктивності, зміцненні оборони та безпеки Європи в умовах мінливого світу та міжнародної економіки, боротьбі з нелегальною міграцією та ефективний контроль зовнішніх кордонів ЄС.

Як повідомлялося, з 1 січня 2025 року у Раді ЄС головувала Польща. Кожні півроку головування в Раді ЄС переходить від однієї країни ЄС до іншої на ротаційній основі.