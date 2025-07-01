Інтерфакс-Україна
Політика
09:23 01.07.2025

Трамп підписав указ про скасування низки санкцій проти Сирії - Білий дім

2 хв читати
Трамп підписав указ про скасування низки санкцій проти Сирії - Білий дім

Президент США Дональд Трамп підписав указ про пом'якшення деяких санкцій щодо Сирії, повідомляє в понеділок Білий дім.

В указі, текст якого оприлюднила адміністрація США, зазначається, що "скасовуються санкції проти Сирії, однак заходи проти Башара Асада, його соратників, порушників прав людини, учасників програми зі створення хімзброї (...) залишаються чинними".

Також указ дає змогу послабити заходи з експортного контролю, що діють щодо Дамаска. Крім того, указ передбачає, що США вивчать питання про послаблення санкцій проти Сирії на рівні ООН.

Зі свого боку телеканал CBS зазначає, що скасування деяких із санкцій повинен буде схвалити Конгрес США.

Тим часом у США все ще діють обмежувальні заходи проти Сирії, які були запроваджені ще 1979 року, коли Вашингтон заніс цю країну до переліку держав-спонсорів тероризму. Водночас у підписаному Трампом указі наголошується, що президент доручає держсекретареві Марко Рубіо оцінити, чи, як і раніше, варто вважати Сирію країною-спонсором тероризму.

Раніше в понеділок представник Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США підпише закон про скасування санкцій, щоб "підтримати шлях країни до стабільності та миру".

"Указом скасовуватимуться санкції проти Сирії, але санкції проти колишнього президента Асада, пов'язаних із ним людей, порушників прав людини, наркоторговців, людей, пов'язаних із хімічною зброєю, ІД і пов'язаних із ним угруповань, а також угруповань, які підтримує Іран, збережуться", - наголосила вона.

У травні цього року Трамп висловив намір зняти санкції з Сирії. Він зазначив, що Вашингтон уже вживає заходів для нормалізації відносин із країною.

Пізніше держсекретар США Марко Рубіо оголосив, що адміністрація США на 180 днів поставила на паузу великий пакет санкцій проти Сирії.

ЄС також у травні заявив про зняття всіх економічних санкцій із Сирії, щоб допомогти сирійському народу відновити країну.

Теги: #санкції #трамп #сирія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:54 30.06.2025
Кабмін вніс пропозиції щодо санкцій відповідно до рішень Ради ЄС щодо Ірану

Кабмін вніс пропозиції щодо санкцій відповідно до рішень Ради ЄС щодо Ірану

04:36 30.06.2025
Іран може мати ще один ядерний об'єкт, вважає Трамп

Іран може мати ще один ядерний об'єкт, вважає Трамп

20:46 29.06.2025
Трамп пропонує зняття санкцій проти Ірану, якщо він буде мирним

Трамп пропонує зняття санкцій проти Ірану, якщо він буде мирним

19:54 29.06.2025
Україна повністю синхронізувала 13 та 14 пакети санкцій ЄС проти РФ

Україна повністю синхронізувала 13 та 14 пакети санкцій ЄС проти РФ

17:42 29.06.2025
Сенатор Грем каже, що Трамп підтримав його законопроєкт про 500% санкції до країн, які купують продукцію в РФ

Сенатор Грем каже, що Трамп підтримав його законопроєкт про 500% санкції до країн, які купують продукцію в РФ

10:21 29.06.2025
Набули чинності санкції США проти Судану за використання хімічної зброї

Набули чинності санкції США проти Судану за використання хімічної зброї

05:37 29.06.2025
Демократи у Сенаті вимагають від Бессента взяти зобов’язання дотримуватися санкцій проти РФ – ЗМІ

Демократи у Сенаті вимагають від Бессента взяти зобов’язання дотримуватися санкцій проти РФ – ЗМІ

15:13 28.06.2025
Україна продовжить спілкування з командою Трампа – Зеленський

Україна продовжить спілкування з командою Трампа – Зеленський

10:29 28.06.2025
Трамп спростував повідомлення ЗМІ про плани США профінансувати іранську мирну ядерну програму

Трамп спростував повідомлення ЗМІ про плани США профінансувати іранську мирну ядерну програму

00:10 28.06.2025
Україна ініціюватиме санкції щодо країн, які найбільше купують російську нафту - Сибіга

Україна ініціюватиме санкції щодо країн, які найбільше купують російську нафту - Сибіга

ВАЖЛИВЕ

Європейска рада не змогла ухвалити 18-ий пакет санкцій для РФ, робота буде продовжена – висновки саміту

Зеленський і Трамп обговорювали закупівлю Україною американських систем ППО

Зеленський і Трамп обговорювали закупівлю Україною американських систем ППО

Трамп пообіцяв розглянути можливість постачання Україні більшої кількості ракет Patriot

Трамп заявив, що не обговорював із Зеленським припинення вогню: я хотів дізнатися, як у нього справи

ОСТАННЄ

Україна мала вийти з Оттавської конвенції з початком повномасштабної війни - член комітету нацбезпеки

Зеленський: ЄС близькі до 18-го пакету санкцій, але поки є непорозуміння з офіційним Будапештом

Апеляційний суд підтвердив незаконність відмови Порошенку виїжджати за кордон – адвокат

Сибіга: ми дуже розраховуємо, що 18-й пакет санкцій ЄС буде прийнято найближчим часом

Федоров, Стефанішина, Галущенко, Гринчук, Сибіга, Бідний, Сметанін, Умєров можуть зберегти посади у разі переформатування уряду, допускає Железняк

Дуда сподівається, що співпраця між Україною та Польщею збережеться на десятиліття

Американський сенат не ухвалив резолюцію, яка заборонила б Трампу атакувати Іран без схвалення конгресу - ЗМІ

Трамп відмовляється від скасування санкцій щодо Ірану

Трамп вважає, що Іран поки не зможе відновити ядерну програму

Трамп сподівається на успіхи щодо припинення війни РФ проти України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА