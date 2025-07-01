Трамп підписав указ про скасування низки санкцій проти Сирії - Білий дім

Президент США Дональд Трамп підписав указ про пом'якшення деяких санкцій щодо Сирії, повідомляє в понеділок Білий дім.

В указі, текст якого оприлюднила адміністрація США, зазначається, що "скасовуються санкції проти Сирії, однак заходи проти Башара Асада, його соратників, порушників прав людини, учасників програми зі створення хімзброї (...) залишаються чинними".

Також указ дає змогу послабити заходи з експортного контролю, що діють щодо Дамаска. Крім того, указ передбачає, що США вивчать питання про послаблення санкцій проти Сирії на рівні ООН.

Зі свого боку телеканал CBS зазначає, що скасування деяких із санкцій повинен буде схвалити Конгрес США.

Тим часом у США все ще діють обмежувальні заходи проти Сирії, які були запроваджені ще 1979 року, коли Вашингтон заніс цю країну до переліку держав-спонсорів тероризму. Водночас у підписаному Трампом указі наголошується, що президент доручає держсекретареві Марко Рубіо оцінити, чи, як і раніше, варто вважати Сирію країною-спонсором тероризму.

Раніше в понеділок представник Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США підпише закон про скасування санкцій, щоб "підтримати шлях країни до стабільності та миру".

"Указом скасовуватимуться санкції проти Сирії, але санкції проти колишнього президента Асада, пов'язаних із ним людей, порушників прав людини, наркоторговців, людей, пов'язаних із хімічною зброєю, ІД і пов'язаних із ним угруповань, а також угруповань, які підтримує Іран, збережуться", - наголосила вона.

У травні цього року Трамп висловив намір зняти санкції з Сирії. Він зазначив, що Вашингтон уже вживає заходів для нормалізації відносин із країною.

Пізніше держсекретар США Марко Рубіо оголосив, що адміністрація США на 180 днів поставила на паузу великий пакет санкцій проти Сирії.

ЄС також у травні заявив про зняття всіх економічних санкцій із Сирії, щоб допомогти сирійському народу відновити країну.