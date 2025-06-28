Дуда сподівається, що співпраця між Україною та Польщею збережеться на десятиліття

Президент Польща Анджей Дуда висловив сподівання, що приязнь, яка виникла між Україною та польською державою стануть елементом фундаменту приязних відносин на десятиліття.

"Між нами виникла приязнь, яка, сподіваюся, буде елементом фундаменту приязні між поляками, українцями, нашими народами, нашими державами на наступні десятиліття, а я надіюся, що і на століття", - сказав Дуда під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Президент Польщі подякував за розуміння у рішенні історичних питань, які українська влада приймає останнім часом.

"Я вірю в це, що взаємні дії, які ми робимо між собою, також на історичному фоні, спричинять до побудови відносин між нашими народами, а ці відносини будуть спиратися на сердечне братерство, на дружбу", - додав Дуда.

Окрім того, він підтримує, щоб Україну "якнайшвидше" прийняли до ЄС, а також додав, що "прихильник трансатлантичної присутності України".

"Я вважаю, що прагнення українського народу в цьому плані повинні бути враховані. І я сподіваюся, пане президенте, що в майбутньому так і буде", - резюмував Дуда, звертаючись до Зеленського.