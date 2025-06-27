Інтерфакс-Україна
Політика
20:00 27.06.2025

Трамп сподівається на успіхи щодо припинення війни РФ проти України

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Президент США Дональд Трамп у п'ятницю висловив надію на прогрес щодо припинення війни в Україні.

"Я думаю, тут щось має статися. Ми робили хорошу роботу", - сказав Трамп на прес-конференції.

Він повторив, що коли раніше, за його словами, йому телефонував президент РФ Володимир Путін із пропозицією допомогти з проблемою Ірану, Трамп запропонував зосередитися на іншому.

"Допоможіть мені з Росією. Нам потрібно вирішити це", - процитував Трамп свої слова з цієї розмови.

Раніше цього тижня Трамп заявляв, що бачить прогрес у врегулюванні ситуації в Україні. Водночас лідер США зазначав, що українсько-російський військовий конфлікт виявився складнішим, ніж передбачалося.

Теги: #війна #трамп

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