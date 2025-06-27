Порошенко закликає до нової хвилі парламентської дипломатії з Конгресом США

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Лідер "Європейської Солідарності", народний депутат України Петро Порошенко заявив про необхідність активізації парламентської дипломатії для відновлення двопартійної підтримки України у США. В інтерв’ю Наталії Балюк на YouTube-каналі він наголосив, що делегація має представляти всю Верховну Раду і вести діалог як з республіканцями, так і з демократами.

Порошенко розкритикував антикризову комунікацію офіційного Києва, зокрема в контексті інциденту в Овальному кабінеті 28 лютого, що, за його словами, підірвав довіру у Вашингтоні. Він також наголосив, що попри критику на адресу Дональда Трампа, саме при його президентстві Україна отримала першу летальну зброю та була підписана Кримська декларація.

"Наше завдання - знайти інтерес Трампа, що в перемозі України в цій війні є точно інтерес народу, держави Сполучених Штатів Америки і американського президента", - підкреслив Порошенко.

Політик відзначив дії Трампа проти російської присутності в Сирії та Ірані, зазначивши, що інтереси США можуть збігатися з перемогою України. На його думку, Україні слід взяти приклад з Ізраїлю, де після нападу "Хамасу" був сформований уряд національної єдності. Водночас українська влада, за його словами, ігнорує потребу в єдності й допускає комунікаційні помилки у відносинах із США.

Порошенко закликав Верховну Раду підтримати його проєкт звернення до Конгресу США й надати мандат делегації для поновлення роботи з американськими законодавцями. Він також нагадав про свою ініціативу щодо ленд-лізу та програму "Safe Soldier", яка має забезпечити належне оснащення для кожного мобілізованого.