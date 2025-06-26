Інтерфакс-Україна
Політика
14:36 26.06.2025

Політика не повинна переважати і спричиняти хаос в управлінні містом - Кличко на нараді у КМДА

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Політика не повинна переважати і спричиняти хаос в управлінні містом - Кличко на нараді у КМДА

Мер Києва Віталій Кличко на розширеній нараді міської державної адміністрації закликав підлеглих працювати ефективно і злагоджено, повідомляє сайт КМДА.

"Усі служби міста в складних умовах воєнного стану повинні діяти максимально злагоджено та ефективно. І дотримуватись чинного законодавства, регламенту виконавчого органу Київради та розподілу обов’язків між заступниками. І не допускати неузгоджених рішень або тих, що не погоджені з профільними заступниками голови КМДА", - заявив Кличко.

Він підкреслив, що політика не повинна переважати і спричиняти хаос в управлінні містом.

"Усі керівники мають керуватися, насамперед, професійними обовʼязками і законодавством. Бо життєдіяльність міста, комфорт його мешканців не забезпечиш політичними гаслами, дешевими шоу і постами в соцмережах!" - сказав мер.

На розширеній нараді були присутні голови районів, заступники голови КМДА, керівники структурних підрозділів та стратегічних комунальних підприємств. Обговорювалися питання забезпечення життєдіяльності міста. Зокрема, ліквідації наслідків ворожих атак, підготовки до опалювального сезону та до нового навчального року, повідомив Кличко.

Теги: #київ #політика #кличко

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